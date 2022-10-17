 300 مليون جنيه إيرادات مستهدفة لـ«مضارب دمياط وبلقاس» فى 2023/2022

تستهدف شركة مضارب دمياط وبلقاس، إحدى شركات «القابضة للصناعات الغذائية» التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تحقيق إيرادات خلال العام المالى الجارى (2022/2023) بقيمة 300 مليون جنيه، بزيادة قدرها 30 مليونا مقارنة مع العام المالى السابق 2021/2022 وفقًا للمهندس محمد إسماعيل رئيس مجلس الإدارة.

وقال «إسماعيل» – فى حواره مع «المال» – إن إيرادات شركة مضارب دمياط وبلقاس بلغت فى العام المالى 2022/2021 نحو 270 مليون جنيه، منها 7 ملايين صافى أرباح، موضحا أن إجمالى الطاقة الإنتاجية للشركة تصل إلى 470 طنا يوميا، بمعدل يصل إلى 14 ألفا و100 طن شهريًا من الأرز الأبيض، والمكرونة، وأعلاف الماشية والأسماك.

وكشف عن أنه تم خلال العام المالى الماضى إقامة خط إنتاج جديد فى مصنع الأعلاف لإنتاج علف طافى للاسماك بتكلفة 70 مليون جنيه، وتطوير قطاع المضارب بآلات حديثة بتكلفة مالية قدرها 4 ملايين جنيه.

وأضاف أنه تم تطوير أسطول النقل بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه، حيث يتكون حاليًا من 12 سيارة نقل، و6 سيارات جامبو، كما تم تطوير الفرن من نصف آلى إلى آلى بتكلفة مليون جنيه.

وأوضح «إسماعيل» أن شركة «دمياط وبلقاس» تضم 5 مضارب بواقع 4 فى الدقهلية (2 مضرب فى بلقاس، وآخر فى منية النصر، ورابع فى المنزلة) ومضرب فى الزرقا بمحافظة دمياط، بإنتاج إجمالى يقرب من 9 آلاف طن شهريًا، بمعدل 300 طن يوميا من الأرز.

وتعد شركة مضارب دمياط وبلقاس إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ويتكون هيكل ملكيتها من %90 اتحاد مساهمين عاملين و%10 للدولة، كما أنها تعد واحدة من 6 شركات مضارب أخرى تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهى مضارب الدقهلية، ودمياط وبلقاس، وكفر الشيخ، والبحيرة، والغربية، والشرقية، ورشيد.

وأكد “إسماعيل” أن مصنع الأعلاف فى شربين بالدقهلية ينتج 3600 طن من علف الماشية والسماك بمعدل إنتاج يومى 120 طنًا، حيث يتم إنتاج 6 أنواع، وهما نوعان من علف تسمين المواشى بروتين %11 يباع بسعر 8 آلاف جنيه، ونوع بروتين %14 يباع بسعر 9 آلاف جنيه.

وقال إنه يتم أيضا إنتاج نوعين من علف الأسماك ماركة مكوس %25 بروتين بسعر 13 ألف جنيه للطن، و%30 بروتين بسعر 14 ألفا، ونوعين من الأسماك ماركة طافى %25 بروتين يباع بسعر 15 ألفا، ونوع %30 بروتين يباع بسعر 16 ألفا للطن.

وأضاف أن مصنع المكرونة يقوم بإنتاج جميع أنواع المكرونة ما عدا نوع “الإسباجيتي”، من خلال خطين بحجم إنتاج يصل إلى 1500 طن فى الشهر، بمعدل إنتاج 50 طنا فى اليوم، إضافة إلى ثلاجة تضم 10 عنابر تبريد وتجميد، بطاقة تخزينية تصل إلى 500 طن، يتم تأجيرها لتجار اللحوم والأسماك والخضراوات والفاكهة فى محافظة الدقهلية.

كانت «المال» قد شاركت فى جولة تفقدية بشركة مضارب دمياط وبلقاس فى محافظة الدقهلية لمتابعة توريد الأرز من المزارعين خلال الموسم الجاري، والذى أكد رئيس مجلس إدارة الشركة خلالها أنه تم توريد أكثر من 10 آلاف طن منذ بدء التوريد فى 25 أغسطس الماضى وحتى 10 أكتوبر الجارى وذلك من إجمالى ما تم توريده لمحافظة الدقهلية بنحو 16 ألف طن.

وتستهدف وزارة التموين توريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع إجباريا وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالى مستهدف ‏‏1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم ‏إستراتيجية الوزارة فى تعزيز الأمن الغذائى من السلع الأساسية.

وتقدم الوزارة تسهيلات فى عمليات ‏التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابقا ‏للمواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة ‏مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وآخر ‏عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة.

ونص القرار على أن ‏الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية إضافة إلى البنك الزراعى المصرى وأى جهة أخرى يتم اعتمادها من ‏وزارة التموين والتجارة الداخلية.