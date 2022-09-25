300 مليون جنيه إجمالي استثمارات «جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء» العام 2021-2022

انتهت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء من تنفيذ خطة استثمارية خلال العام المالي 2021/2022 بمبلغ 300 مليون جنيه في اطار 3 قطاعات تتبع الشركة وهما قطاع القليوبية والمنوفية والغربية ، والعمل علي تطوير شبكات التوزيع بتلك القطاعات.

صرح بذلك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في اطار خطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ، وفى إطارالإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية

صورة لاجتماع وزير الكهرباء مع قيادات الشركة

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية ، وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.

وفى إطار الإهتمام الكبير والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة فى كافة انحاء الجمهورية

ويقع في نطاق شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والذى يشمل النطاق الجغرافي للشركة عدد ( 3 ) محافظات وهم (الغربية – المنوفية – القليوبية ) وتمثل مساحة هذه المحافظات 608 الف كم2.

ويبلغ عدد المشتركين على مستوى شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء حوالى 5,19 مليون مشترك .

ويتم تنفيذ مشروع حياة كريمة في جميع محافظات الشركة لعدد 14 مركز علي مرحلتين المرحلة الاولي (زفتى – الشهداء – اشمون – شبين القناطر) المرحلة الثانية (قطور – بسيون – كفر الزيات – مركز المحلة –الباجور – سرس الليان – منوف – قويسنا مركز طوخ – مركز قليوب) وذلك لتطوير البنية التحتية ورفع مستوي الخدمة في قري مصر.