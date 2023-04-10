300 مليون استثمارات جديدة لـ«الشهد الزراعية» لاستصلاح 2000 فدان بالوادي الجديد 

تسلمت شركة “الشهد الزراعية” 2000 فدان من محافظة الوادى الجديد لزراعتها بالنخيل والنباتات الطبية، باستثمارات 300 مليون جنيه، وفقا لتصريحات الدكتور فوزى الدغيدى رئيس إدارة الشركة لـ”المال”.

جدير بالذكر أن الشركة تمتلك مساحات كبيرة وواسعة من الأراضى الزراعية فى منطقة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وتهتم بزراعة النباتات الطبية والنخيل والزيتون لتصديرها إلى الأسواق الأوروبية .

قال الدكتور فوزى الدغيدى إن تلك المساحات من إجمالى 10 آلاف فدان مستهدف استلامها من المحافظة على مدار ـ8 أعوام المقبلة .

وأوضح أنه من المقرر زراعة 2000 فدان بالنخيل والنباتات الطبية،على مدار العامين المقبلين ليتم الانتهاء من عملية الاستصلاح والزراعة خلال 2025.

ولفت إلى أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد وزراعته بالنخيل والنباتات الطبية تبلغ حوالى 150 ألف جنيه.

وأضاف «الدغيدي» أن عملية الاستصلاح مقسمة على مرحلتين المرحلة الأولى تشمل عملية تجهيز الأرض وحفر الآبار ورصف الطرق المؤدية إلى الأرض، والثانية تتضمن إنشاء مساكن للعاملين والمهندسين ومخازن للأسمدة والبذور وعنابر لآلات الزراعة وورش الصيانة.

وأشار إلى أنه من المقرر حفر 10 آبار لمساحة 2000 فدان بأعماق تتراوح بين 700 إلى 800 متر للبئر الواحد، لافتا إلى أن شركته تعاقدت مع إحدى الشركات العاملة فى استصلاح الأراضى الزراعية للبدء فى تنفيذ المشروع، بالتعاون مع شركتى «جرين إيجل للرى والشركة الكندية لحفر الأبار».

وأكد ارتفاع حجم الطلب العالمى على منتجات النباتات الطبية المصرية لانخفاض أسعارها، لافتا إلى أنه من المستهدف تصدير من 3 إلى 5 آلاف طن سنويا من تلك المنتجات خلال عامى 2024 و2025.

ولفت إلى أنه من المزمع تعاقد الشركة مع وكلاء التصدير للوصول إلى الأسواق المستهدفة.

وأعلنت وزارة الزراعة أنها تستهدف الوصول بمساحات النباتات الطبية والعطرية إلى 250 ألف فدان بحلول عام 2030 بزيادة %180 تقريبًا.

وبلغ عدد النباتات العطرية فى مصر 2075 نواع 384 نوع منها تقريبا يستخدم فى أغراض طبية، وتستحوذ سيناء وحدها على %46 من المساحات والساحل الشمالى الغربى %36 تليها المنيا بنسبة %34، و محافظة الفيوم بنسبة %20، ثم بنى سويف بنسبة %17 ومحافظة أسيوط بنسبة %10، وتتوزع نسبة %19 على باقى المحافظات.

أكد الدغيدى أن شركته انتهت من زراعة 1000 فدان فى محافظة الوادى الجديد من النخيل والزيتون والليمون، لافتا إلى أنه تمت زراعة 200 فدان بأشجار الليمون و200 بالزيتون و400 نباتات طبية و200 نخيل مجدول، بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه.

وأكد أن شركته تستخدم أفضل أنواع الرى وهو المطرى لتوفير المياه وإعطاء النبات الجرعة المناسبة مما يساعد على عدم إهدار المياه أو تعفن الجذور، لافتا إلى أن الرى المطرى يعمل على غسل النبات وترطيب درجة الحرارة فى محافظة الوادى الجديد وخفضها بواقع 10 إلى 15 درجة.

وأشار إلى أن المزرعة تعتمد على النظام الأورجانيك منذ نشأتها، لافتا إلى أن النتائج التى تحققت بسبب استخدام الرى الحديث إيجابية وستدعم مستهدفات زيادة التصدير و الاقبال على تلك المنتجات فى الأسواق العالمية.

وتعتبر النباتات الطبية والعطرية أحد الموارد الهامة للدخل القومى للدولة لما لها من أهمية اقتصادية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير، و نجحت مصر فى اختراق ما يقرب من 40 سوقًا.

وتعد فرنسا من أهم الدول المستوردة للزيوت العطرية المصرية وبالأخص عجينة وزيت الياسمين اللذين يستخدمان فى صناعة أفخم أنواع العطور تليها أمريكا وسويسرا واليابان.