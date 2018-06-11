300 مليار جنيه حصيلة إشهارات سجل الضمانات المنقولة في 3 أشهر

المال - خاصسجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بالسجل الالكترونى 300 مليار جنيه، بعد مرور ثلاثة أشهر من بدء تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة.وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان له، اليوم الإثنين، إن هذه القيمة تم تسجيلها قبل انتهاء الفترة المحددة لإشهار الضمان

المال – خاص

سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بالسجل الالكترونى 300 مليار جنيه، بعد مرور ثلاثة أشهر من بدء تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان له، اليوم الإثنين، إن هذه القيمة تم تسجيلها قبل انتهاء الفترة المحددة لإشهار الضمانات على الأصول المنقولة قبل العمل بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة بالأمس.

وأضاف رئيس الهيئة أن الربع الثانى من عام 2018 شهد بداية جني ثمار تحقق الهدف الرئيسي من إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 – والمتمثل فى إيجاد نظام فعال لإتاحة التمويل بضمان المنقولات دون نقل حيازتها، ومد نطاق المنقولات التي يجوز تقديمها كضمانة للحصول على التمويل.

وسجلت الضمانات المنقولات المادية والتى بلغ عددها حتى الأمس 3839 حالة إشهار تشمل الآلات والمعدات والسيارات والبضائع ومعدات ثقيلة وتركيبات ثابتة وعقارات بالتخصيص، بقيم وصلت الى 15.4 مليار جنيه.

بالإضافة إلى 1938 حالة إشهار بالسجل لمقومات المحل التجاري (مادية/معنوية ) بقيم تناهز 264.5 مليار جنيه، و18 إشهار لمكونات داخله ضمن إنتاج سلعة ( مثل خطوط انتاج بمصنع او شركة ) بقيمة ضمانة قدرها 63.3 مليون جنيه.

وتم تسجيل حالة إشهار واحدة لحقوق الملكية الفكرية ( كمنقول معنوى ) بقيمة مليوني جنيه.

كانت الضمانات على الأصول المنقولة لعقود التأجير التمويلي حاضرة فى السجل الالكترونى بعدد إشهارات 563 بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه.