300 مليار جنيه استثمارات القطاع فى السنوات العشر القادمة

يعتزم قطاع المرافق بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من تغطية القرى بشبكات ومحطات الصرف الصحى خلال العشر سنوات القادمة وذلك بتكلفة تقدر بحوالى 300 مليار جنيه.

أجرت «المال» أجرت حواراً موسعاً مع المهندس طارق الرفاعى معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، للحديث عن المشروعات التى نقذتها الوزارة فى الفترة الماضية، والتعرف على مستجدات الأوضاع فى المشروعات القائمة، بجانب استعراض المشروعات الجديدة التى تنوى الوزارة تنفيذها لاحقاً.

فى البداية، قال الرفاعى إن نسبة تغطية القرى بشبكات ومحطات الصرف الصحى سجلت %12 حتى عام 2014 مشيرا إلى أن القطاع نجح خلال 6 سنوات الماضية برفع نسب التغطية الى %37.

وأضاف فى حواره مع المال أن قطاع المرافق مكون من 4 هيئات وجهات وهى الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى والتى تتولى تنفيذ المشروعات فى 23 محافظة ما عدا محافظات القاهرة والجيزة القليوبية والاسكندرية والتى يتولى تنفيذ المشروعات بها الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد أن الهيئة القومية تقوم بتنفيذ المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى حيث تمتلك خطة شاملة لتنفيذ المشروعات فى المحافظات التابعة لها والتى تضم 230 مدينة و4800 قرية بالإضافة إلى 27 ألف نجع وكفر.

%98.7 نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية

وأشار معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق الى أن قطاع مياه الشرب يسجل تقدما ملحوظا حيث بلغت نسب التغطية فى عام 2014 نحو %97 فى حين سجلت خلال الست سنوات الماضية %98.7 من بينها تنفيذ توسعات للمناطق التى كانت تشهد انخفاضا فى نسبة وصول المياه إليها.

وأكد أنه فى السنوات الماضية كان هناك عدد من المناطق التى كانت تصل إليها المياه خلال ساعات قليلة فى اليوم واحيانا كانت تنقطع بالايام، ولكن مع زيادة نسبة التغطية والتوسعات التى تقوم بها الهيئة انتهت تلك الظاهرة وخاصة فى المحافظات «الساخنة» والتى تتمثل فى الجيزة والقليوبية الشرقية والدقهلية بسوهاج.

و رأى أن البناء العشوائى والهجرة الداخلية ساهمت فى ظهور أزمة مياه الشرب وهو ما استلزم إنشاء توسعات وإضافة مشروعات جديدة فى تلك المناطق مؤكدا أنه خلال العام القادم سيتم تغطية جميع المناطق بمياه الشرب.

وأكد أن التحدى الأكبر داخل القطاع يتمثل فى الصرف الصحى حيث كانت تبلغ نسبة تغطية المناطق بشبكات ومحطات الصرف الصحى %50 فقط حتى عام 2014 وخلال الست سنوات الماضية نجحت الهيئة فى رفع نسب التغطية الى %65 موزعة بين القرى والمدن.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية نجحت الهيئة فى رفع نسبة تغطية الصرف الصحى فى المدن التابعة لها الى %96 بدلا من %79 ومن المتوقع الاعلان عن تغطية المدن بالصرف الصحى بالكامل خلال 18 شهرا بحد أقصى.

وأكد أن نسبة القرى المغطاة بشبكات الصرف الصحى قبل 2014 سجلت حوالى %12 وخلال الست سنوات الماضية نجحت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى زيادة تلك النسبة إلى %37 بعدد 600 قرية من المتوقع أن تصل النسبة بنهاية العام الحالى إلى %41.5 وفقا لخطة الهيئة.

وأضاف الرفاعى أن الهيئة قسمت مشروعات الصرف الصحى فى القرى إلى مرحلتين عاجلة وآجلة وتم تقسيم المناطق العاجلة إلى القرى القريبة من المجارى المائية والقرى ذات المياه الجوفية المرتب والقرى ذات الكثافة السكانية، مشيرا إلى أنه تم إحالة الخطة الخاصة للمرحلتين بحسب الاحتياج إلى التفاوض مع المؤسسات الدولية وكذلك المشاركة المجتمعية.

وأكد أنه تم عقد عدد من اللقاءات مع المؤسسات الدولية وتم التوصل إلى العديد من الاتفاقات والتى على اثرها تم توقيع العديد من الاتفاقيات من بينها قرض من البنك الدولى والذى يقدر بحوالى 500 مليون دولار مشيرا إلى أن تلك المؤسسات تقوم بمتابعة المشروع منذ طرحه على المكاتب الاستشارية مرورا بطرحه على شركات المقاولات حيث يتم صرف القرض على هيئة مستخلصات بحسب نسب التنفيذ والجدول الزمنى الموضوع له. طارق الرفاعى معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق





طارق الرفاعى: 32 مليار جنيه ميزانية العام الحالى

وأكد أن ميزانية القطاع خلال العام المالى الحالى وصلت إلى 32 مليار جنيه، والتى كانت لا تزيد فى السنوات الماضية عن 10 مليارات جنيه.

تنفيذ 1130 مشروعاً خلال ست سنوات بتكلفة 124 مليار جنيه

ولفت إلى أن القطاع نفذ حوالى 1130 مشروعاً خلال 6 سنوات بقيمة 124 مليار جنيه وذلك من خلال التنسيقات التى تتم بين مختلف جهات الدولة مشيرا إلى أن المشروعات فى الماضى كانت تشهد تأخر بسبب البيروقراطية ولكن بفضل التكامل بين الوزارات والمحافظات المختلفة نجحنا فى إنهاء بعض المشروعات فى فترات زمنية لان تتجاوز العام ونصف.

وأكد أنه جارى إعداد المقترح الخاص بميزانية العام القادم 2022/2021 ولم يتم الانتهاء بعد من تحديد الميزانية القادمة للقطاع.

ولفت معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق إلى إن الوزارة انتهت من تنفيذ %95 من أعمال ممشى أهل مصر، لافتًا إلى افتتاح الممشى خلال شهرين.

وأوضح أن الممشى يتكون من 19 مبنى، و62 محلًا، وخمس كافيتريات، وخمسة مطاعم، وثلاثة جراجات يستوعب كل منها 180 سيارة، مؤكدًا أن ذوى الاحتياجات الخاصة لهم أماكن للسيارات الخاصة بهم.

ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية، تم تنفيذ 65 محطة تحلية بطاقة تصل إلى 80 ألف متر مكعب فى اليوم”، مضيفا: “نعمل على رفع هذه الطاقة إلى 750 ألف متر/ اليوم، خلال 6 سنوات فقط”.

وقال الرفاعى، “نعمل الآن على إنشاء 19 محطة تحلية تنتج 550 ألف متر مربع بتكلفة 11 مليار جنيه، حتى نصل إلى 1.2 مليون متر مكعب فى اليوم الواحد”.

وأشار الى أن هناك 23 محطة تحلية لمياه البحر فى سيناء بإجمالى تكلفة تصل إلى 7.8 مليار جنيه، مؤكدا: “هناك أماكن ننقل إليها المياه من محطات قريبة “.