300 شركة تشارك فى مؤتمر شعبة الاقتصاد الرقمى 29 أبريل

المال – خاص :تحت عنوان "الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات - واقع جديد"، تعقد الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية الملتقى السنوي الخامس للشعبة، تحت رعاية وحضور المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم 29 أبريل المقبل، بمشا

المال – خاص :

تحت عنوان “الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات – واقع جديد”، تعقد الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية الملتقى السنوي الخامس للشعبة، تحت رعاية وحضور المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم 29 أبريل المقبل، بمشاركة 300 شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأكثر من 800 خبير ومتخذ وصانع قرار من مختلف محافظات مصر.

ويشارك في فعاليات الملتقى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئىة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” وممثلين عن البنك المركزي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمستثمرين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يشارك أكثر من 20 شركة ناشئة عارضة بالمعرض المصاحب للملتقي لاستعراض منتجاتهم وخدماتهم في مجالات التكنولوجيا النقدية والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، والمدمج والتعليم والصحة والطاقة الذكية وإنترتت الأشياء وغيرها أمام المستثمرين.

و أكد المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، ضرورة تضافر الجهود المبذولة من كل الجهات للنهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، والعمل على المساعدة على وضع مصر على خريطة العالم في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذا الملتقى يناقش في جلساته التى تستمر على مدار يوم، عددا من القضايا المحورية أبرزها الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وآلياته، وسبل توطين المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي، والاتجاهات التكنولوجية الحديثة والناشئة ونماذج الأعمال المصاحبة، منظومة التحول الرقمي لمصر وفرص الاستثمار فيه ودور الشركات الوطنية، رقمنة منظومة التجارة المصرية وفرص الاستثمار التكنولوجي، فرص وتحديات الاستثمار في قطاع تصنيع الإلكترونيات ، و آليات الوصول بالشركات المصرية للعالمية.

و أضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد معدلات نمو غير مسبوقة بنهاية العام الماضي، بلغت أكثر من 12.5% بالإضافة إلى مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما انعكس إيجابا بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية على صادرات مصر من تكنولوجيا المعلومات التى بلغت وفقا لمؤسسة “IDC” لأكثر من 3.26 مليار دولار أمريكي، مشيرًا إلى أننا نهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات الإلكترونية، بهدف بناء قاعدة تصنيعية ضخمة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

و أوضح أيضا أن ما تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر المناطق التكنولوجية في المحافظات من شأنه أن يحدث رواجا اقتصاديا لهذه المحافظات، ويعمل على جذب الاستثمارات إليها، خاصة بعد الافتتاح الرسمي لأربع مناطق تكنولوجية في برج العرب وأسيوط والسادات وبني سويف، علاوة على الدعم الذي يتمتع به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القيادة السياسية للبلاد في ظل تنامي أعمال القطاع.



