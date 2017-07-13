300 % زيادة في مبيعات جوميا خلال 6 شهور‎

محمود جمال

كشف هشام صفوت، رئيس شركة جوميا مصر لخدمات التسوق الإلكتروني، عن زيادة مبيعات الموقع خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 300% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقال صفوت إن جوميا لا تتدخل في سعر المنتج المعروض أون لاين، بل تتيح منصه تفاعليه بين العارض والعميل.

ونوه بأن الشركة تقوم بإجراء مراجعة أسبوعية لأداء العارضين، فيما يخص خدمة العملاء، مبينًا أن جوميا موجودة حاليا في 23 دولة أفريقية.

وذكر أن منتجات الأطفال والسلع الغذائية أصبحت أكثر طلبًا من قبل المستخدمين، لا سيما مع طرح خصومات كبيرة عليها.

في سياق متصل قال صفوت إن 40% من طلبات الشراء أون لاين تأتي حاليًّا من مدن خارج القاهرة والإسكندرية منها شرم الشيخ والعريش والوادي الجديد، مقارنة بـ ٩٠٪ من القاهرة والاسكندرية في ٢٠١٢.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الشركه اليوم للاحتفال بمرور 5 سنوات علي التواجد بالسوق المصرية،

وأوضح ان عدد المنتجات المعروضة علي الموقع يصل إلي 250 ألف منتج و3 آلاف عارض، لافتًا إلي أن الشركة بدأت العمل بنحو 700 منتج بأقل من 50 موظفًا، وارتفعت إلي أكثر من 400 موظف حالياً.

وأضاف أن الشركة تستهدف زيادة عدد مناطق تسليم المنتجات للعملاء إلى 250 منطقة بنهاية العام الحالي بالتعاون مع شركاء العمل مقارنة بنحو 52 حاليًا.

