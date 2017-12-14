300 % حافز لأساتذة جامعة العريش

متابعات: أعلن د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة وزارة المالية على صرف حافز جذب عمالة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بجامعة العريش، بواقع 300% من الأجر الأساسى المقرر لهم فى 30/6/2015، إلتزاما بنص المادة (13) من قانون…



متابعات:



أعلن د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة وزارة المالية على صرف حافز جذب عمالة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بجامعة العريش، بواقع 300% من الأجر الأساسى المقرر لهم فى 30/6/2015، إلتزاما بنص المادة (13) من قانون ربط الموازنة العامة للدولة الحالى، الصادر بالقانون 145 لسنة 2017.



ينص القرار على اشتراط ألا يتقاضى عضو هيئة التدريس المستفيد من الحافز، مكافآت أو حوافز أو ميزة أخرى لذات الغرض، كما نص قرار وزارة المالية على أن يتم الخصم بهذه التكاليف على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنة جامعة العريش، وذلك وفقا لأحكام التأشيرات العامة للدولة.