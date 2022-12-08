300 جنيه صعودا في الطن .. أسعار الأعلاف اليوم الخميس 8-12-2022

قفزت أسعار الأعلاف اليوم الخميس 8-12-2022 ،بنحو 300 جنيه ، حيث تراوح طن علف التسمين الداجني لشركة الايمان بين 18400 ألف إلى 18850جنيه – تسليم ارض المصنع- طبقا لعدد من التجار في الاسواق مؤكدين أن الاسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة و نسبة البروتين .

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 18850جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار أن سعر اعلاف نامي 21 سجل 18800جنيها ،وناهي 19 % سجل 18650جنيها ،وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 18400جنيها .

وأكدوا أن طن مركزات الأعلاف بروتين 45% سجلت 24 ألف بارتفاع 500 جنيها للطن، وسجلت أسعار الذرة الأرجنتيني والبرازيلي 13500 جنيها وسجل الجيلوتين المستورد 41ألف و500 جنيه .

وأوضح التجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة تراوح بين 16200جنيها إلى 16400جنيها، وعلف البط تراوح من 18800جنيها للطن ،إلي 19070جنيها .

أسعار الأعلاف

وقال التجار أن علف أمهات الدواجن سجل 13 ألف جنيه ،واعلاف الماشية 12ألف جنيه إلى 10 ألف و800 جنيها .

وكشفوا أن سعر أعلاف الماشية لغرض التسمين لبعض الشركات الأخري ،تراوحت بين 10200جنيه إلى 12 ألف و200 جنيه ،وعلف أمهات بط 14 ألف و700جنيه إلى 16000جنيه ،واعلاف تسمين بط 16350 جنيه إلى 17170جنيه وعلف الارانب 13600جنيها .

وأوضحوا أن أعلاف تسمين الرومي تراوحت بين 18000 جنيه إلى 19 ألف جنيه، وعلف تسمين الاسماك بين 18000إلى 19 ألف جنيه جنيه .

أسعار أعلاف الدواجن

وقال التجار أن سعر اعلاف الأغنام 10200جنيه، و أن سعر طن فول الصويا سجل 38 ألف جنيه والذرة المستوردة 13500 جنيها كما قفز طن العلف لبعض الشركات الي 20000 جنيها للطن نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج.

وأوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك ارتفاع في سعر طن الأعلاف 300 للدواجن مع انخفاض معروض الخامات المستوردة بينما قفزت اسعار علف الماشية والارانب 200جنيها .

سعر العلف

وأوأشار السيد أن السبب هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا و التي يتم تدبيرها بسعر الدولار ،وبالتالي ارتفاع الأسعار مشير ا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع ، و أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف