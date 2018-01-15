300 جنيه زيادة متوقعة فى سعر ضمان أقطان الوجه البحري

❏ رئيس معهد بحوث القطن: طلبات جديدة للتعاقد على 200 ألف قنطارالصاوى أحمديتوقع معهد بحوث القطن، التابع لوزارة الزراعة، أن ترتفع أسعار ضمان أقطان الوجه البحرى، بواقع 300 جنيه للقنطار الموسم المقبل، ليصل إلى 2600 جنيه بدلًا من 2300 فى الموسم المنصرم.أكد عادل عبد العظيم، رئيس معهد بحوث القطن فى تص

❏ رئيس معهد بحوث القطن: طلبات جديدة للتعاقد على 200 ألف قنطار

الصاوى أحمد

يتوقع معهد بحوث القطن، التابع لوزارة الزراعة، أن ترتفع أسعار ضمان أقطان الوجه البحرى، بواقع 300 جنيه للقنطار الموسم المقبل، ليصل إلى 2600 جنيه بدلًا من 2300 فى الموسم المنصرم.

أكد عادل عبد العظيم، رئيس معهد بحوث القطن فى تصريح لـ«المال»، أن سعر ضمان شراء القطن فى الوجه القبلى سبق الإعلان عنه، خلال توقيع بروتوكول تعاون مؤخرًا، بين وزارة الزراعة، وإحدى شركات حلج القطن، تشترى الأخيرة فيه 100 ألف قنطار من قطن محافظة المنيا، الموسم المقبل، ويعتبر أول تطبيق فعلى للزراعة التعاقدية فى مصر.

بلغ سعرضمان الشراء فى البروتوكول 2400 جنيه للقنطار، بزيادة 300 جنيه، مقارنة بأسعار العام الماضى، التى سجلت 2100 جنيه فقط.

سافر عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إلى محافظة المنيا قبل أيام، للتوقيع على أول بروتوكول تعاون بين الجمعيات الزراعية، وشركة لحلج القطن، برعاية كل من وزارة الزراعة ومحافظة المنيا، والاتفاق على زراعة صنف قطن جيزة 94 عالى الإنتاجية، المستنبط حديثا فى الاتفاقية.

أوضح رئيس معهد بحوث القطن، أن وزارة الزراعة تلقت طلبين جديدين للتعاقد على الأقطان من شركات خاصة، وحكومية، بقيمة 100 ألف قنطار للشركة الواحدة، فى الوجهين القبلى والبحرى، فضلا عن قطن الأكثار الذى تتعاقد عليه وزارة الزراعة سنويا، بقيمة 300 ألف قنطار قطن.

يذكر أنه يستخرج من أقطان الأكثار البذرة اللازمة للزراعة فى الموسم الجديد، ثم يعاد بيع الزهر، ويكون سعر ضمان الأكثار هو نفس سعر القطن التجارى.

يشار إلى أن إنتاج مصر من الأقطان الموسم الماضى بلغ 1.4 مليون قنطار طويل التيلة، صدر %80 منه إلى 20 دولة أكبرها الهند، والصين، وتركيا، وباكستان، وبنجلاديش.

يشهد موسم القطن حاليا طفرة غير مسبوقة، من سرعة توقيتات التسويق مقارنة مع الموسم الماضى، بالتعاقد على بيع %70 من المحصول حتى الآن، وهى ضعف الكمية مقارنة مع الموسم الماضى.

تعتبر أسعار القطن المصرى هى الأعلى عالميا 3400 جنيه للقنطار للوجه البحرى، ما يوازى 160 سنتًا لليبرة بينما تصل أسعار الوجه القبلى إلى 3000 جنيه، توازى 130 سنتًا لليبرة فى الأسواق العالمية بينما تقل أسعار القطن المنافس بقيمة 1000 جنيه فى القنطار الواحد على الأقل.

يذكر أن مصر تستورد الأقطان من 8 مناشئ حاليًّا هى: «اليونان، والسودان، وبنين، وبوركينا فاسو، وأوزبكستان، وترمكستان، وسوريا، وولايتى ممفيس وكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية».