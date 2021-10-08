طاقة

300 جنيه زيادة فى سعر طن المازوت لصناعات قمائن الطوب والأسمنت

فيما يستمر العمل بأسعاره القديمة لقطاعى الكهرباء والصناعات الغذائية
نسمة بيومي 1:54 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21 1:54 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21

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قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود زيادة أسعار المازوت المورد لقمائن الطوب والأسمنت بواقع 300 جنيه فى الطن الواحد.

ووفقا لقرار اللجنة ارتفعت أسعار سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية إلى 4200 جنيـه للطن بدلا من 3900 جنيه ،وذلك لكـل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وبـاقى القطاعـات والجهات والاستخدامات الأخرى .

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فيما يستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقى القطاعات على النحو التالي 1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التى يـصدر بتحديـدها قرار من وزير التجارة والصناعة و 2500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التى تقـوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

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وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر بيع المستهلك %10ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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