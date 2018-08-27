300 جنيه انخفاضاً متوقعاً فى أسعار حديد التسليح

المرسى عزت توقع متعاملون بسوق حديد التسليح، قيام الشركات المنتجة بخفض أسعار شهر سبتمبر- تسليم المصنع، بقيم تتراوح بين 300 إلى 500 جنيه للطن.وأشاروا إلى أن انخفاض أسعار البيليت، إضافة إلى طرح كميات كبيرة من المستورد، ستدفع الشركات إلى خفض الأسعار.وأكد مصدر مسئول بإحدى الشركات، أن وصول طن

المرسى عزت



توقع متعاملون بسوق حديد التسليح، قيام الشركات المنتجة بخفض أسعار شهر سبتمبر- تسليم المصنع، بقيم تتراوح بين 300 إلى 500 جنيه للطن.

وأشاروا إلى أن انخفاض أسعار البيليت، إضافة إلى طرح كميات كبيرة من المستورد، ستدفع الشركات إلى خفض الأسعار.

وأكد مصدر مسئول بإحدى الشركات، أن وصول طن البيليت إلى 505 دولارات، نزولاً من 545 دولاراً، يدعم هذا الاتجاه.

وأضاف أن الانخفاضات ستتراوح بين 300 إلى 500 جنيه للطن فى المتوسط.

كانت شركة الجيوشى للصلب قد خفضت أسعار الطن تسليم المصنع، إلى 12 آلف جنيه، أمس، مقارنة مع 12200 جنيه، بداية الشهر الجاري.

وقال تامر عفيفي، رئيس مجلس إدارة النجم ستيل، إن السوق تعانى من قلة المبيعات سواء بين التجار، أو من المستهلك النهائي.

فى السياق ذاته أكدت مصادر لـ «المال»، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد دخول شحنات مستوردة كان قد تم التعاقد عليها فى وقت سابق لتوقف الاستيراد بسبب عدم جدواه.

ومن المتوقع أن تصل أسعار طن الحديد المستورد – تسليم المخزن، إلى نحو 12100 جنيه.

وكانت شركات إنتاج الحديد المحلية، قد قامت بتثبيت أسعار تسليم المصنع، خلال الشهور الماضية، ووصل الأمر إلى قيام بعضها بذلك لعدة أشهر متتالية.

ويبلغ سعر الطن تسليم المصنع بشركة حديد عز 12530 جنيه، وبشاى وحديد المصريين 12525 جنيه، وحديد الجارحى 12250 جنيه، والسويس للصلب 12475 جنيه، والمراكبى 12200 جنيه.