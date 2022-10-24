300 جنيه ارتفاع في طن كسب الصويا.. أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 24-10-2022

قفزت أسعار خامات الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين 24-10-2022 ، وسجل طن كسب الصويا ارتفاعا بنحو 300 جنيها للطن واستقرت الذرة المستوردة الأرجنتيني أو والبرازيلي 10800 جنيها -صب أرضه – مع استمرار تأثير التضخم العالمي ، و ارتفاع اسعار بورصات الحبوب .

وأوضح التجار أن الذرة الأوكراني والروماني ،سجلت -صب أرضه- 10300 جنيها ،والذرة الفشار الأرجنتيني 10500 جنيها ، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

وأفاد التجار أن سعر كسب الصويا بروتين 44 % سجل 21 ألف و300 جنيه ،وبروتين 46 % سجل 21 ألف و800 جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وأضاف التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي سجل 22200 جنيها، والجيلوتين المستورد 22300 جنيها والردة المحلية 7000 جنيها .

وقال التجار أن إرتفاع أسعار كسب الصويا بقيمة 300 جنيها في الطن الواحد في غضون ساعات قليلة ، نتيجة نقص الكميات التي دخلت السوق من الموانئ العالمية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ومحليا والحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذة الأيام.

وقال التجار أن سعر طن كسب العباد سجل 8600 جنيها بينما سجل طن الردة المحلية 7000 جنيه .

أسعار الأعلاف

و طبقا لعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار العلف النهائي للدواجن يتراوح بين 14 ألف جنيها إلي 16 ألف جنيه .

وأكد أنه مع استمرار حصاد الذرة المحلية وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أن لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة .

وأشار السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف