300 ألف يورو قيمة الاستثمار العقارى للإقامة الدائمة بقبرص

خالد الأسمرأكدت شركات التطوير العقاري بقبرص خلال مشاركتها بجلسة مؤتمر الاستثمار المالي والعقاري اليوم، أن المستثمرين في مصر يمكنهم الحصول على الإقامة الدائمة بقبرص من خلال شراء عقار بقيمة ٣٠٠ ألف يورو بالإضافة إلى تحصيل ٥% ضريبة وذلك للإقامة مدى الحياة بقبرص.وأشاروا خلال المؤتمر إلى





خالد الأسمر







أكدت شركات التطوير العقاري بقبرص خلال مشاركتها بجلسة مؤتمر الاستثمار المالي والعقاري اليوم، أن المستثمرين في مصر يمكنهم الحصول على الإقامة الدائمة بقبرص من خلال شراء عقار بقيمة ٣٠٠ ألف يورو بالإضافة إلى تحصيل ٥% ضريبة وذلك للإقامة مدى الحياة بقبرص.







وأشاروا خلال المؤتمر إلى أن هذه الميزة تمنح لكل من الزوج والزوجة والأبناء تحت ٢٥ سنة والأبوين لكل من الزوج والزوجة

وأضافوا، أنه حتى يتم الحصول على “الباسبور” القبرصي فلابد من الاستثمار بعقار جديد بقيمة ٢ مليون يورو ٱضافة إلى ٥% ضريبة وهذه الميزة تمنح “الباسبور” للزوج والزوجة والأبناء تحت سن ٢٨ عاما والأبوين لإحدى الزوجين ويتم منح الإقامة المؤقتة لحين استخراج الباسبور.

