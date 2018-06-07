300 ألف وحدة مبيعات سامسونج من أجهزة التليفزيونات الذكية

محمود جمال قدر قاسم حسن، رئيس قطاع التليفزيونات الذكية في شركة سامسونج مصر للالكترونيات، حجم مبيعاتها من سوق السمارت "تي في"، خلال العام الماضي محليًا بنحو 300 ألف وحدة من إجمالي مليون شاشه سنويًا. وأوضح قاسم، أن شركته تسعى للحفاظ على صدارة السوق المصرية في مبيعات التليفزيونات الذك

محمود جمال

قدر قاسم حسن، رئيس قطاع التليفزيونات الذكية في شركة سامسونج مصر للالكترونيات، حجم مبيعاتها من سوق السمارت “تي في”، خلال العام الماضي محليًا بنحو 300 ألف وحدة من إجمالي مليون شاشه سنويًا.

وأوضح قاسم، أن شركته تسعى للحفاظ على صدارة السوق المصرية في مبيعات التليفزيونات الذكية من خلال طرح موديلات تناسب كافة الشرائح السعرية، مبيناً أن الطاقه الإنتاجية لمصنع الشركة في مدينة بني سويف تصل إلى 6 ملايين جهاز سنويًا، وتصدر 80% من إنتاجها للخارج إلى 36 دولة، و20% لمصر.

وأكد أن انتقال القنوات الفضائية للعمل بتكنولوجيا الـ hd ثم uhd يفتح فرصًا استثمارية جديدة نحو إطلاق منتجات جديدة، لافتًا إلى الفترة الماضية شهدت تطورًا ملحوظًا على مستوى خدمات ما بعد البيع من خلال حملة “دائمًا معاك”، وسيارات الصيانة المتنقله في الصيف.