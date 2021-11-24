300 ألف وحدة سكنية جديدة تنضم لمستفيدى الغاز الطبيعى فى مصر

أكدت مصادر مطلعة بقطاع البترول أن الشركات العاملة بنشاط توصيل الغاز الطبيعى استطاعت ضم قرابة 300 ألف وحدة سكنية جديدة لقائمة المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعى، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.

وتعمل عدة شركات ببرنامج توصيل الغاز الطبيعى تحت إشراف الشركة القابضة للغازات الطبيعية، من أبرزها: غاز مصر، وتاون جاس، والشركة الحديثة للغاز، وصيانكو، وناتجاس، وماى جاس، والفيوم للغاز، وطاقة، وأوفر سيز.

وقالت المصادر إن تلك الشركات تسابق الزمن لتحقيق مستهدفات خطة العام المالى الجارى، التى تتضمن التوصيل لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية.

جدير بالذكر أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أمس الأول ارتفاع عدد الوحدات السكنية العاملة بالغاز الطبيعى فى مصر إلى 12.6 مليون وحدة سكنية.

مصادر: مجهودات مكثفة لتنفيذ مخطط 2021/2022 طبقا للجدول المحدد

وفى إطار تنفيذ مبادرات الدولة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى، أوضحت «إيجاس» خلال جمعيتها العمومية فى سبتمبر الماضى أنه تم خلال العام المالى الماضى توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية، وهو أعلى معدل توصيل تم الوصول له منذ بداية النشاط، ليصل الإجمالى منذ بدء النشاط عام 1980 إلى حوالى 12.3 مليون وحدة سكنية.

ولفتت المصادر إلى أن برنامج توصيل الغاز للمنازل جزء من برنامج ومخطط متكامل يتم تنفيذه بدعم وإشراف من وزارة البترول والثروة المعدنية.

وتابعت: ذلك البرنامج يتضمن توصيل الغاز الطبيعى للقرى والمناطق البعيدة فى الوجهين البحرى والقبلى، ضمن مبادرة حياة كريمة، فضلا عن توصيله لعملاء القطاعات الصناعى والتجارى، كذلك لقطاعات السيارات والنقل والمواصلات وغيرها من القطاعات والجهات.

وأكدت المصادر أن برنامج توصيل الغاز الطبيعى للقرى شهد تقدما ملحوظا خلال الفترة الماضية، وكذلك إدخال خدمة الغاز لمناطق لأول مرة.

يشار إلى أن المهندس طارق الملا وزير البترول استعرض أمس الأول الموقف الحالى لتوصيل قرى مبادرة «حياة كريمة» البالغ عددها 1436 قرية، التى يتم تطويرها حالياً.

وأضاف الملا أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى بالمبادرة تهدف لتوصيل الخدمة إلى أكثر من 50 مركزاً و1436 قرية ليستفيد منها نحو 4 ملايين و75 ألف وحدة سكنية.

وأوضح الوزير أنه جارٍ العمل لتوصيل الغاز إلى 265 قرية حالياً من قرى المبادرة إلى جانب 76 قرية وتم الانتهاء من توصيل الغاز لها فعلياً منذ بداية العمل بالمشروع.

وأكدت المصادر أن التيسيرات والمحفزات التى تقدمها الدولة للمواطنين تساهم فى زيادة معدلات التوصيل وارتفاع حجم الإقبال على خدمة الغاز الطبيعى، مثل مبادرات تقسيط التكلفة.

وأكد وزير البترول استمرار تطبيق مبادرة وزارة البترول لتقسيط تكلفة التوصيل للعملاء بداية من العام المالى 2018/2019، أحد أهم عوامل نجاح تحقيق خطط توصيل الغاز للمنازل والتى تحقق معدلات مليونية غير مسبوقة، حيث يتم تقسيط التكلفة على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيها شهرياً للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.