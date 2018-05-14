300 ألف جنيه لحق الانتفاع بحديقة عامة ببني سويف الجديدة

محمود زكيقال المهندس أشرف عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إنه تم عمل مزاد بنظام حق الانتفاع لحديقة عامة، والتي تقع في الحي السكني الثاني وتبلغ مساحاتها 16653 ألف متر مربع.وأضاف عبدالرازق في تصريحاته لـ"المال" أنه تم عمل مزايدة علنية اليوم بمقر الجهاز والتي انتهت منذ قليل، حيث سجل أع

محمود زكي

قال المهندس أشرف عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إنه تم عمل مزاد بنظام حق الانتفاع لحديقة عامة، والتي تقع في الحي السكني الثاني وتبلغ مساحاتها 16653 ألف متر مربع.

وأضاف عبدالرازق في تصريحاته لـ”المال” أنه تم عمل مزايدة علنية اليوم بمقر الجهاز والتي انتهت منذ قليل، حيث سجل أعلى سعر 300 ألف جنيه للسنة الواحدة، مشيرًا إلى أن ذلك أقل من التقديرات التي توقعها الجهاز قبل المزاد.

وأضاف أن مدة حق الانتفاع لتلك الحديقة تبلغ ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى.

ولفت رئيس جهاز المدينة أنه يقوم بإعداد وحدات تجارية وإدارية بالمدنية، وذلك لطرحها خلال الفترة المقبلة.