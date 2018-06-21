300 ألف برميل خام مكافئ متوسط إنتاج «إينى» فى مصر

نسمة بيومى ارتفع متوسط إنتاج شركة إينى الإيطالية فى مصر، ليسجل 300 ألف برميل خام مكافئ يوميا، وفقًا لتقرير حديث صادر عن الشركة الإيطالية. رحب كلاوديو ديسكالزى، الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية بعقد الاتفاق مع شركة مبادلة الإماراتية، الذى…

نسمة بيومى



ارتفع متوسط إنتاج شركة إينى الإيطالية فى مصر، ليسجل 300 ألف برميل خام مكافئ يوميا، وفقًا لتقرير حديث صادر عن الشركة الإيطالية.

رحب كلاوديو ديسكالزى، الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية بعقد الاتفاق مع شركة مبادلة الإماراتية، الذى بمقتضاه قامت «الأخيرة» بشراء %10 من حصة الشركة الإيطالية فى منطقة امتياز شروق البحرية، التى يقع فيها حقل ظهر.

وقع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاتفاق مع كل من شركات إينى الإيطالية، ومبادلة الإماراتية للبترول، والمصرية القابضة للغاز الطبيعى “إيجاس”، الاتفاق النهائى للصفقة بقيمة 934 مليون دولار، ومنحة توقيع بقيمة 94 مليون دولار.

قال ديسكالزى فى تصريحات رسمية على موقع الشركة الإيطالية، إن الشركة تتطلع للعمل مع “مبادلة” الإماراتية وباقى الشركاء فى الامتياز «روزنفت الروسية» و«بى بى» البريطانية، لتطوير حقل ظهر، وتحسين جودة الأصول، ودعم هدف مصر فى تحقيق اكتفاء الطاقة.

وقع الاتفاق عن الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى، أسامة البقلى رئيس الشركة، وعن شركة إينى الإيطالية، فابيو كافانا، المدير العام، وعن شركة مبادلة الإماراتية للبترول، بخيت الكثيرى الرئيس التنفيذى، بحضور السفير الإماراتى بالقاهرة جمعة مبارك.

أكد بخيت الكثيرى، الرئيس التنفيذى لشركة مبادلة الإماراتية، أن شراء %10 من حقل ظهر يعد إضافة كبيرة لمحفظة الشركة المالية، وآلية تدعم اقتحام الشركة السوق المصرية.

لفت إلى أن تلك الصفقة ستعزز الإنتاج والاحتياطى، وخطة الشركة للنمو، مؤكدا أن “مبادلة” تتطلع للعمل بشكل أكبر وأقرب مع الشريك الإيطالى “إينى” للوفاء باحتياجات الطلب المحلى من الطاقة.

عقب التوقيع أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن النتائج غير المسبوقة التى تحققت فى مشروع حقل ظهر، فى مراحله أسهمت بقوة فى زيادة إقبال المستثمرين على الدخول كشريك فى هذا المشروع العملاق، وجعلت مصر فى بؤرة اهتمام الاستثمارات العالمية فى صناعة البترول والغاز.

أشار إلى أن دخول شركاء جدد للاستثمار فى قطاع البترول يعكس الفرص الاستثمارية المتميزة، التى يزخر بها القطاع ويخدم الاقتصاد المصرى بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، من خلال الاستفادة من الخبرات الواسعة للشركاء الجدد فضلاً عن دعم جهود الوزارة الرامية إلى زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع البترول للمساهمة فى زيادة الإنتاج والاحتياطى من الثروة البترولية، لافتاً إلى أن شركة مبادلة الإماراتية تستثمر فى مصر لأول مرة من خلال شراكتها، فى حقل ظهر، وأنها أبدت اهتمامها بالفرص الاستثمارية الواعدة، فى قطاع البترول فى أنشطة البحث، والاستكشاف وتنمية الحقول.

تعد شركة مبادلة الإماراتية للبترول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة للحكومة الإماراتية فى أبوظبى، إحدى الشركات الرائدة فى مجالات استكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز، وتتركز معظم الأنشطة الاستثمارية للشركة فى منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

يشار إلى أن شركة إينى الإيطالية المالك الأصلى لمنطقة امتياز شروق، وأصبحت تمتلك حالياً %50 من منطقة الامتياز فى مقابل %10 لشركة بى بى البريطانية، و%30 لشركة روزنفت الروسية، و%10 لشركة مبادلة الإماراتية للبترول.

تعمل شركة إينى فى مصر منذ عام 1954، وتعد من أكبر منتجى الغاز الطبيعى فى مصر، عبر اكتشافها لحقل ظهر العملاق عام 2015.

يبلغ إنتاج الحقل حاليا 1.1 مليار قدم مكعب يوميا، توازى 200 ألف برميل خام مكافئ يوميا.