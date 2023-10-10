30.57 مليون جنيه قيمة صفقات خارج المقصورة بختام جلسة اليوم

سجلت صفقات سوق خارج المقصورة بالبورصة المصرية نحو 30.57 مليون جنيه مع ختام تداولات اليوم الثلاثاء بعد التعامل على 583.98 ألف ورقة.

وتصدرت صفقة الوطنية الحديثة للصناعات الخشبية تداولات اليوم بقيمة 16.98 مليون جنيه من خلال التعامل لعى 22.96 ألف ورقة مالية.

وحلت صفقة يو بي إم للصناعات الغذائية في المرتبة الثانية بقيمة 4.5 مليون جنيه بعد التعامل على 45.11 ألف ورقة مالية.

وحصدت صفقة العاشر للتنمية والاستثمار العقاري المرتبة الثالثة بقيمة 2.9 مليون جنيه من خلال التعامل على 291.9 ألف ورقة.

وسجلت صفقة اي زد فارما نحو 1.5 مليون جنيه بعد التعامل على 154.17 ورقة مالية.