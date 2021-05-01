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مصر ترسل 30 طنًا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى الهند لمواجهة «كورونا»

وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
المرسي عزت 7:09 م, السبت, 1 مايو 21 7:09 م, السبت, 1 مايو 21

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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن إرسال ٣٠ طنًا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى دولة الهند لمساندتها في التصدي لوباء فيروس كورونا، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تجهيز تلك الشحنة، حيث تبلغ ٣٠٠ أسطوانة أكسجين، ٢٠ جهاز تنفس صناعي، ١٠٠ سرير طبي، ٢٠ جهاز رسم قلب، ٣٠ جهاز صدمات كهربائية، ٥٠ مضخة محاليل، و ٥٠ سرنجة محاليل.

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وأشار مجاهد إلى أنه سيتم إرسال تلك الشحنة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية لدعم دولة الهند خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا بعد انتشار الوباء وزيادة عدد الإصابات والوفيات.

وأكد مجاهد حرص مصر على مساعدة دول العالم وقت الأزمات في إطار دورها الريادي، حيث أرسلت مصر مساعدات طبية ووقائية لكل من دولة الصين ودولة إيطاليا في بداية جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى إرسال المساعدات لعدد من الدول العربية والأفريقية.

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بقلم المرسي عزت

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