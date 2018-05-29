30 يونيو.. الحكم على المتهمين فى قضية فض اعتصام رابعة

نجوى عبد العزيزقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حجز قضية" فض اعتصام رابعة المتهم فيها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و738 متهمًا آخرين لجلسة 30 يونيو للحكم.ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان،

نجوى عبد العزيز

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حجز قضية” فض اعتصام رابعة المتهم فيها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و738 متهمًا آخرين لجلسة 30 يونيو للحكم.

ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبدالرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، ووجدى غنيم، وأسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.