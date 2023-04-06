30 يوم من تاريخ الشحن..«البنك المركزي» يعدل فترة متابعة عمليات تصدير الذهب

استثنى البنك المركزي بعض الحالات لمتابعة ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن.

وفي وقت سابق، قررالبنك المركزي، تخفيض فترة متابعة ورد حصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب، لتصبح 7 أيام عمل من تاريخ الشحن.

تصدير الذهب

وتتمثل الحالات في:

عمليات تصدير الذهب بغرض تصنيعه بالخارج ثم إعادة استيراده، وذلك فيما يتعلق بمتابعة ورد المشغولات.

العمليات التي يتم من خلالها استيراد الذهب لتصنيعه محليا ثم إعادة تصديره، وذلك فيما يتعلق بمتابعة ورد المستحقات مقابل التصنيع.

ويأتي ذلك بالإشارة إلى الكتاب الدورى المؤرخ 28 أبريل 2013، والكتب الدورية اللاحقة له، بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقرارى وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة 2013 ورقم 797 لسنة 2015.