30 يوما تفصل طلعت يوسف عن تدريب المقاصة

على المصرى:يسعى مجلس إدارة نادى مصر المقاصة، بقيادة اللواء محمد عبدالسلام، للحصول على خدمات المخضرم طلعت يوسف، المدير الفنى الحالى لأهلى طرابلس الليبى، خلفا لمؤمن سليمان، الذى تقدم بإستقالته بعد هزيمة الفريق الأخيرة أمام إنبى فى الدورى، وفشل المفاوضات مع طارق يحيى، الذى تمسك بالأستمرار فى منصب ال



على المصرى:



يسعى مجلس إدارة نادى مصر المقاصة، بقيادة اللواء محمد عبدالسلام، للحصول على خدمات المخضرم طلعت يوسف، المدير الفنى الحالى لأهلى طرابلس الليبى، خلفا لمؤمن سليمان، الذى تقدم بإستقالته بعد هزيمة الفريق الأخيرة أمام إنبى فى الدورى، وفشل المفاوضات مع طارق يحيى، الذى تمسك بالأستمرار فى منصب المدرب العام للزمالك.

ودخل مسؤولو الفريق الفيومى فى مفاضاوت مكثفة مع يوسف، نظرا لخبرته الأفريقية، حيث يشارك الفريق الفيومي في دوري الأبطال الأفريقي الموسم المقبل، بعد النتائج الجيدة التى حققها مع الفريق الليبي، فى نسخة العام الحالى، ووصوله لربع نهائى المسابقة، قبل أن يودعها على يد النجم الساحلى.

ويجتمع اليوم الأحد، مجلس إدارة الفريق الفيومى، من أجل حسم ملف المدير الفنى الجديد للفريق، وسيتم التواصل مع ساسى بوعون رئيس نادى أهلى طرابلس، من أجل التغاضى عن الفترة المتبقية من عقد طلعت يوسف مع الفريق الليبى، وتوليه منصب المدير الفنى للمقاصة.

وفى حالة فشل المفاوضات مع إدارة أهلى طرابلس للتعاقد مع طلعت يوسف، سيتم النظر فى الأسماء المرشحة، خاصة فى ظل تأزم موقف الفريق فى جدول الدورى، حيث يحتل المركز السابع عشر فى جدول تريب المسابقة، برصيد نقطة وحيدة من خمس لقاءات، ويتبقى للفريق مباراة مؤجلة مع الأهلى.