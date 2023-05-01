مصادر: 30% نسبة الاستجابة لعرض شراء «باكين» لصالح «الأصباغ الوطنية»

علمت “المال” من مصادر مطلعة أن نسبة الأسهم المستجيبة لعرض شراء شركة “البويات والصناعات الكيماوية – باكين” والمقدم من “الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة” بلغت نحو 30% بحلول الساعة الـ1.30 خلال جلسة اليوم الإثنين بإجمالي 7.2 مليون سهم من الإجمالي البالغ 24 مليون سهم، وذلك قبل يوم واحد من نهاية فترة سريان العرض .

تجدر الإشارة إلي أن فترة سريان عرض شركة “الأضباغ الوطنية” بدأت منذ عدة أيام ومن المفترض أن تنتهي بجلسة غدًا الثلاثاء الموافق 2 مايو الجاري .

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت منذ أيام أن فترة تلقي العروض المنافسة على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية للاستحواذ على شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين، أنتهت يوم الأربعاء الماضي .

ويتضمن عرض الشراء الإجباري المقدم من الأصباغ الوطنية، الاستحواذ الكامل على أسهم “باكين” وتعديل سعر عرض الشراء ليصـبح 39.8 جنيه للسهم الواحد.

ويعتبر عرض شركة “الأصباغ الوطنية” هو الأعلى سعرًا بين كافة العروض التي كانت قد تلقتها الشركة في وقت سابق من “إيجل كيميكالز”.