30 مليون دولار استثمارات «العامة للبترول» فى 3 شهور

سجل إجمالى استثمارات الشركة العامة للبترول خلال الربع الرابع من العام المالى الجارى نحو 30 مليون دولار، وفقا لتصريحات مسئول حكومى بارز فى قطاع البترول لجريدة «المال».

وقال المسئول إن الشركة حققت – رغم تحديات جائحة كورونا – نتائج أعمال مشرفة فيما يتعلق بحجم إنتاجها اليومى من البترول وفى مشروعات الإحلال والتجديد وزيادة الإنتاجية .

العامة للبترول، هى إحدى شركات قطاع البترول المصرى، وتأسست عام 1957 وهى مملوكة للدولة بنسبة %100 وتعد أول شركة وطنية تعمل فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول فى مصر.

وكشف المسئول عن أن الشركة انتهت من تنفيذ برنامج تنموى واستكشافى طموح إذ حفرت 14 بئرا خلال الربع الأخير من العام المالى الجارى.

وهذه الآبار موزعة بواقع 11 بئرا تنموية، وبئر لحقن المياه للمحافظة على ضغوط الخزان، وبئرين استكشافيتين إحداهما برية والأخرى بحرية.

وبدأت الشركة فى وضع كشف «SE Al Hamd» وهو أحد اكتشافاتها بمنطقة امتيازها على الإنتاج بنجاح وتم ربط 4 آبار فى زمن قياسى وإنشاء خطين للإنتاج بطول 4 كم، وفقا للمسئول.

ورصدت الشركة العامة للبترول ما بين 4.6 إلى5 مليارات جنيه ميزانية استثمارية لموازنة العام المالى المقبل لدعم خططها فى زيادة حفر الآبار الاستكشافية والتنموية، واستكمال تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية.

وأكد المسئول التزام الشركة بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا بكل مواقع عملها وامتيازاتها البترولية حفاظا على سلامة العاملين، ولضمان استمرار العمل والإنتاج على المستوى نفسه.

وشدد على أن الشركة تكثف حاليا من برامج الحفر والتنقيب والاستكشاف والتنمية بمناطق امتيازها فى خليج السويس والصحراء الغربية والشرقية للحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة وتعويض التناقص الطبيعى فى إنتاجية الحقول،فضلا عن تحقيق مستهدفاتها على صعيد زيادة حجم الإنتاج اليومى.

وتستهدف الشركة زيادة حجم إنتاجها من مناطق الامتياز العاملة بها لتقفز إلى مستوى قياسى جديد يتحقق لأول مرة فى تاريخها خلال العام المالى المقبل (2021/ 2022).

وتخطط الشركة للوصول إلى معدلات إنتاجية تبلغ نحو 75 ألف برميل زيت يوميا و80 ألف برميل زيت مكافىء العام المقبل يوميا، مقابل متوسط 60 ألف برميل حاليا.