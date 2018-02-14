30 مليون جنيه من تنمية الصادرات لمساعدة الصناع والحرفيين

أحمد الدسوقىحصلت الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، على تسهيل ائتمانى بقيمة 30 مليون جنيه من بنك تنمية الصادرات.حضر حفل توقيع العقد من الجمعية كل من ماهر الحمزاوى رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعبد الرحمن مأمون، أمين الصندوق، ومن البنك خالد الأبحر ومحمد صقر وإيناء الدسوقى وتامر الغمراوى.

أحمد الدسوقى

حصلت الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، على تسهيل ائتمانى بقيمة 30 مليون جنيه من بنك تنمية الصادرات.

حضر حفل توقيع العقد من الجمعية كل من ماهر الحمزاوى رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعبد الرحمن مأمون، أمين الصندوق، ومن البنك خالد الأبحر ومحمد صقر وإيناء الدسوقى وتامر الغمراوى.

ووجه الحمزاوى الشكر لرئيس مجلس ادارة البنك ميرفت سلطان على هذا التمويل.

ويشار الى أن الجمعية، تخطط لرفع محفظة قروضها النشطة إلى 840 مليون جنيه، نهاية العام الحالى، كما تسعى لزيادة شبكة فروعها إلى 34 فرعاً فى 5 محافظات، حسب ما قاله ماهر الحمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية فى حواره مع “المال”.