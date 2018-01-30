30 مليون جنيه لمشروعات رصف الطرق بمرسى علم

متابعات قال محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله إنه تم التصديق على 30 مليون جنيه لمشروعات رصف الطرق بمدينة مرسى علم بجنوب المحافظة. جاء ذلك خلال المؤتمرالجماهيري الذي عقده المحافظ، مساء الثلاثاء، للمواطنين بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمدينة مرسى علم…

متابعات

قال محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله إنه تم التصديق على 30 مليون جنيه لمشروعات رصف الطرق بمدينة مرسى علم بجنوب المحافظة.

جاء ذلك خلال المؤتمرالجماهيري الذي عقده المحافظ، مساء الثلاثاء، للمواطنين بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمدينة مرسى علم على هامش زيارته للمدينة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

واستعرض المحافظ أهم المشروعات التي تم إنشاؤها والانتهاء منها في مدينة مرسى علم خلال الفترة السابقة، مؤكدًا أن ما تم إنشاؤه وإنجازه خلال أربع سنوات الماضية طفرة كبيرة للمدينة.

وأشار إلى ما تم تتفيذه على أرض مرسى علم من مشروعات منها ازدواج الطرق والسعي لإنهاء مشكلة المياه تماما، وإقامة محطات كهرباء ومحطات الطاقة الشمسية، وإنشاء وحدات سكانية للشباب لتحقيق التنمية المستدامة للمدينة، بجانب الانتهاء من عدد كبير من مشروعات السدود لمواجهة مخاطر السيول وحماية المدينة وكذلك حماية قرية أبي الحسن الشاذلي والتي تعتبر مزارا دينيا مهما بالبحر الأحمر.