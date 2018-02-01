30 مليون جنيه استثمارات جريمك بمصنع رخام بنى سويف

❏ إبراهيم غالى رئيس الشركة: نستهدف طاقة إنتاجية 1000 متر يوميًاأحمد اللاهونىقال إبراهيم غالى، رئيس مجلس إدارة شركة جريمك المتخصصة فى صناعة الرخام والجرانيت إن شركته تعتزم بدء التشغيل التجريبى لمصنعها بالمنطقة الصناعية ببنى سويف خلال شهر فبراير الحالى.وقدر غالى، حجم الاستثمارات التى ضختها الشرك

❏ إبراهيم غالى رئيس الشركة: نستهدف طاقة إنتاجية 1000 متر يوميًا

أحمد اللاهونى

قال إبراهيم غالى، رئيس مجلس إدارة شركة جريمك المتخصصة فى صناعة الرخام والجرانيت إن شركته تعتزم بدء التشغيل التجريبى لمصنعها بالمنطقة الصناعية ببنى سويف خلال شهر فبراير الحالى.

وقدر غالى، حجم الاستثمارات التى ضختها الشركة فى المصنع بنحو 30 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه إنتاج المصنع من الجرانيت الأبيض للتصدير، لما له من قيمة مضافة عالية وقدرة على المنافسة بالأسواق الخارجية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة فى تصريحات لـ«المال»: إن «جريمك» تستهدف طاقة إنتاجية من المصنع الجديد تقدر بنحو 182.500 متر سنويًا من الرخام ومثلها للجرانيت، بواقع 1000 متر يوميًا.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف مبيعات تقدر بنحو 40 مليون جنيه سنويًا، وتخطط لمضاعفة استثماراتها لتصل إلى 160 مليونًا خلال 3 سنوات.

وتعمل شركة جريمك فى السوق المحلية منذ عام 1982 تقريبًا، ويبلغ إجمالى استثماراتها نحو 80 مليون جنيه، وهى متخصصة فى استكشاف المحاجر وتصنيع الرخام والجرانيت، إضافة إلى توريد وتركيب معدات المصانع، وإعداد دراسات الجدوى للشركات العاملة فى القطاع.

وتركز إستراتيجية وزارة التجارة 2020 على 5 قطاعات سلعية فى التصدير للخارج، تضم «مواد البناء، والمنسوجات والملابس، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والمنتجات الغذائية».

وتعمل الإستراتيجية على فتح أسواق جديدة فى القارة الإفريقية والدول العربية، إضافة إلى الموجودة فيها بالفعل «أمريكا وآسيا والاتحاد الأوروبى»، لأن أسواق القارة السمراء قادرة على استيعاب نسبة الزيادة فى الصادرات التى تستهدفها مصر خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف «التجارة» نموًا فى المتوسط %10 سنويًا، ووضعت خطة لجميع مكاتب التمثيل التجارى، بحيث تحقق زيادة فى الصادرات بأسواق إفريقيا والدول العربية بنسبة %20، و%5 بالولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبى، و%10 بدول آسيا.

وكشف تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عن تسجيل صادرات قطاع الرخام والجرانيت 155 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2017 مقارنة بنحو 177 مليون دولار فى نفس الفترة من يناير 2016.