30 مليون جنيه استثمارات جديدة لشركة «سامى سعيد» فى منتجات الألبان

تعتزم شركة «سامى سعيد» لتجميع الألبان، ضخ استثمارات جديدة بقيمة 30 مليون جنيه، لتوسعة مساحة مركز تجميع الألبان الخاص بها والوصول به إلى 400 متر، فضلا عن إنشاء مصنع لتصنيع الجبن البيضاء والرومى على مساحة 500 متر لاستهداف السوق المحلية به.

وتعمل الشركة فى تجميع الألبان منذ فترة زمنية طويلة، كما تقوم بتطوير المراكز أولا بأول تماشيا مع التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن إنشاء مصنع لتصنيع الجبن البيضاء والرومى لإنتاج الجبن الصحية للمواطنين.

وقال سامى سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال» إن حجم إنتاج اللبن شهريا وصل إلى 30 طنا، ويصل إلى الضعف مع التوسع الجديد، مضيفا أنه يقوم بتوريد 10 أطنان يوميا إلى الشركات العاملة فى تصنيع الألبان.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مصنع جديد لتصنيع الجبنة البيضاء والرومي، لافتا إلى أن حجم إنتاج المصنع شهريا يصل إلى 75 طنا من الجبن يتم توزيعهم على السوق المحلية فقط.

ويشهد حجم إنتاج الأجبان فى مصر زيادة مطردة بنسبة قفزت إلى حوالى %35 بعد أن كانت %15 منذ أعوام، وتستهلك مصر 70 ألف طن سنويًّا من الجبن الرومى، جميعها إنتاج معامل بلدية.

وأضاف «سعيد» أن الشركات الكبيرة العاملة فى تصنيع الجبن تعتمد اعتمادا كليا على لبن البودرة المستورد من الخارج، وتقوم بشراء اللبن من مراكز التجميع بأسعار مخفضة عن سعر التكلفة.

وِتابع إن الشركات حددت سعر لبن التجميع بقيمة 7.5 جنيه للكيلو، فى ظل أن سعر طن العلف وصل إلى 11 ألفا و500 جنيه، مضيفا أنه من المفترض أن تقوم الشركات باستلام اللبن بسعر 11.5 لتغطية مصاريف الفلاح ودفع عملية الإنتاج.

وتحرص الحكومة على تعظيم الاستفادة وتطوير قطاع الألبان بدءا من زيادة معدلات إنتاجية الألبان من رءوس الماشية، لما لذلك من مردود اقتصادى إيجابى على المواطن والاقتصاد.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه أعضاء المجلس الأعلى للجامعات منتصف ديسمبر الماضى، دعم عملية ربط منظومة البحث العلمى وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة مع قطاع التعليم الجامعى.

كما وجه بإتاحة كل التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات المبتكرة، بالمشاركة فى صياغة حلول عملية للتحديات التى تواجه الدولة المصرية، والمشروعات القومية التنموية فى جميع المجالات.

وأوضح أن الشركات الكبيرة العاملة فى تصنيع الجبن لا توجد عليها رقابة من الجهات المعنية فى الأسعار وتوريد أموال الموردين إليهم من مراكز التجميع، مضيفا أن مناديب هذه الشركات يقومون بالمرور على المحلات لتحصيل أموالهم أولا بأول.

وتابع إن الشركات تقوم بتوريد المبالغ المالية المقررة إلى أصحاب مراكز التجميع كل شهر ونصف مما يتسبب فى تعطيل عملية التجميع خاصة أن السيولة المالية لم تكن متواجدة بسبب تأخرها لدى شركات التصنيع.

وطالب سامى سعيد، الحكومة بالضغط على الشركات الكبيرة العاملة فى صناعة الجبن، لوضع سعر مناسب لكيلو اللبن فى مراكز التجميع، بالإضافة إلى عدم التأخر فى سداد أموال توريد اللبن إليهم، لاستمرار المراكز فى التجميع وعدم الضغط على الفلاح.

وتم تدشين تحالف بين غرفة الصناعات الغذائية وغرفة الألبان فى دمياط وأكاديمية البحث العلمى بعد حصر جميع المشكلات المتعلقة بالألبان بين وزارتى الصناعة و«البحث العلمى»، بناءً على توجيهات القيادة السياسية من أجل توطين الصناعة، طبقا لرؤية مصر 2030.

ويُعد التحالف بداية الطريق لتوطين صناعة الجبن فى مصر من خلال التنسيق بين الجهات البحثية وشعبة الألبان بالغرفة التجارية فى دمياط لتحويل مشكلات الصناعة إلى أبحاث، لتتصدر مصر الدول المصنعة مرة أخرى.