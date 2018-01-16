30 مليار جنيه فاتورة مرتقبة لدعم البوتاجاز

نسمة بيومى:أكد مصدر حكومى أن فاتورة دعم البوتاجاز ستتجاوز 30 مليار جنيه، العام المالى الجارى، فى ظل الارتفاعات المتتالية فى أسعار خام برنت، الذى يسجل حاليا 70 دولار للبرميل، فى حين سجلت العام الماضى 28 مليار جنيه.وتستورد مصر نحو %50 من جملة استهلاكها من البوتاجاز، الذى يتجاوز 4 ملايين طن سنويا،

نسمة بيومى:

أكد مصدر حكومى أن فاتورة دعم البوتاجاز ستتجاوز 30 مليار جنيه، العام المالى الجارى، فى ظل الارتفاعات المتتالية فى أسعار خام برنت، الذى يسجل حاليا 70 دولار للبرميل، فى حين سجلت العام الماضى 28 مليار جنيه.

وتستورد مصر نحو %50 من جملة استهلاكها من البوتاجاز، الذى يتجاوز 4 ملايين طن سنويا، من عدة دول أبرزها السعودية، والجزائر، بقيمة نحو 120 مليون دولار شهريا، وترصدت الحكومة 110 مليارات جنيه لدعم المشتقات البترولية.

لفت المصدر إلى أن ارتفاعات خام برنت، يتبعها زيادة كلية فى فاتورة دعم الوقود ومشتقاته، وتوقع اقتراب مخصصات الدعم من 150 مليار جنيه، بنهاية العام.

من جانبه أكد المهندس عادل الشويخ، رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس، ارتفاع معدلات ضخ البوتاجاز بالسوق المحلية، وتتراوح حاليا بين 1.200 – 1.250 مليون أسطوانة، مقارنة بنحو 900 ألف إلى مليون، يتم ضخها فى الصيف.

وتعد «بتروجاس»، التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، المسؤولة عن تعبئة وتوفير «البوتاجاز» لجميع المحافظات، ويكفى رصيدها الإستراتيجى حاليا 17 يوما.

أكد «الشويخ» انتظام عمليات الاستيراد واستلام الشحنات، وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه مع المورديين العالميين.

ولفت إلى أن جملة الاستهلاك اليومى تتراوح حاليا بين 13 – 14.500 ألف طن، منهم نحو 6.5 – 7 ألاف طن إنتاج محلى.