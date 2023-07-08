30 مليار جنيه خسائر رأسمالية للبورصة المصرية خلال أسبوع (جراف)

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية 30 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، وسط هبوط جماعي للمؤشرات في ظل ضغوط بيعية من المستثمرين العرب، والأجانب.

وأنهى رأس المال السوقي تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 1.132 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.162 تريليون جنيه، بتراجع 2.53%. وسجلت التداولات 6 مليارات جنيه، من خلال التداول على 2.518 مليار سهم، عبر 209 ألف عملية.

المؤشرات تكتسي جماعيا باللون الأحمر

وهبط مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 17102 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.74%، مغلقا عند 3474 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.83% مغلقا عند 5146 نقطة.

وسجلت حزمة من الأسهم القيادية تراجع كبير جاء من بينها البنك التجاري الدولي بنسبة 5.39% مغلقا عند مستوى 48.250 جنيه، والسويدي إليكتريك 8.39% مغلقا عند 16.880 جنيه.

واتجه المستثمرون الأجانب والعرب للبيع بصافي 47.7 مليون جنيه، بنسبة 7.8% من التعاملات، و76.2 مليون جنيه، بنسبة 7.5% من التداولات على الترتيب، بينما اقتنص المستثمرون المحليون 84.6% من التعاملات، بصافي مشتريات 123.9 مليون جنيه.