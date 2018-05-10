30 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية في أسبوع

الثلاثيني يتراجع 4%منى عبدالباريواصلت البورصة المصرية تراجعاتها اليوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي لتسجل خسائرها هذا الأسبوع نحو 4%، وسط خسائر رأسمالية تقدر بـ 30 مليار جنيهوأنهى مؤشر السوق الرئيسي EGX30 جلسة الخميس عند مستوى 17155 نقطة، مقارنة بمستوى 17833 نقطة ختام تداولات الأسبوع

الثلاثيني يتراجع 4%



منى عبدالباري

واصلت البورصة المصرية تراجعاتها اليوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي لتسجل خسائرها هذا الأسبوع نحو 4%، وسط خسائر رأسمالية تقدر بـ 30 مليار جنيه

وأنهى مؤشر السوق الرئيسي EGX30 جلسة الخميس عند مستوى 17155 نقطة، مقارنة بمستوى 17833 نقطة ختام تداولات الأسبوع الماضي، بتراجع أسبوعي حوالي 4%.

وأغلق رأس المال السوقي عند مستويات 962 مليار جنيه، مقارنة بمستوى 992 مليار جنيه الأسبوع المنقضي، مسجلا خسائر رأسمالية قيمتها 30 مليار جنيه.

وبنهاية جلسة الخميس خيم تراجع جماعي على مؤشرات السوق بضغط مبيعات محلية و عربية، وتراجع جماعي للأسهم القيادية بنسب تراوحت بين 1 إلى 3% .

و خسر المؤشر الرئيسي 1.75%، كما خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 نحو 1% مغلقا عند 853.53 نقطة، وأغلق كذلك مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا عند 2195 نقطة، خاسرا 1.32%

وسجل صافي تعاملات المستثمرين المحليين والعرب بيع بقيمة 7.2 مليون جنيه، و 13 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجه الأجانب للاتجاه المعاكس شراءا بقيمة 20.29 مليون جنيه.

كما تراجع سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأعلى على المؤشر الثلاثيني بنحو 3% إلى مستوى 87.78 جنيه، كما تراجع سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة بـ 0.44% إلى 25.11 جنيه.

وتراجع كذلك سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 1.92% إلى 12.77 جنيه، وحديد عز 1.3% إلى مستوى 11.12 جنيه، وسهم المصرية للاتصالات إلى 16 جنيه خاسرا ما نسبته 3.2%.

يشار إلى أن البورصة المصرية كانت أنهت جلستها أمس الأربعاء حيث هبط مؤشر EGX30 الرئيسى بنسبة %1.99 مغلقًا عند 17460.3 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة %1.40، مسجلًا 861.64 نقطة، و%1.99 نزولا للأوسع نطاقًا EGX100، مغلقًا عند 2225.04 نقطة.

وسجلت خسائر رأسمال الأسهم المقيدة نحو 15.9 مليار جنيه بجلسة الأربعاء فقط ليستقر عند 15.908 مليار جنيه.