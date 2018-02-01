30 مليار جنيه أرباح البورصة في يناير

منى عبدالباريشهدت البورصة المصرية أرباحًا رأسمالية قيمتها 30 مليار جنيه يناير الماضي، بواقع 7.5 مليار أرباحًا أسبوعية، مدعومًا باتجاه شرائي قوي للأجانب والمؤسسات والعرب.وأغلق رأس المال السوقي للبورصة عند مستوى 859 مليار جنيه في يناير، مقارنة بمستوى 825 مليار جنيه في ديسمبر 2017، وسط مشتريا

منى عبدالباري





شهدت البورصة المصرية أرباحًا رأسمالية قيمتها 30 مليار جنيه يناير الماضي، بواقع 7.5 مليار أرباحًا أسبوعية، مدعومًا باتجاه شرائي قوي للأجانب والمؤسسات والعرب.

وأغلق رأس المال السوقي للبورصة عند مستوى 859 مليار جنيه في يناير، مقارنة بمستوى 825 مليار جنيه في ديسمبر 2017، وسط مشتريات قوية من المؤسسات بلغت 650 مليون جنيه، والأجانب بواقع 3.885 مليار جنيه، والعرب بقيمة 0.69 مليون جنيه.

وكان نصيب الأجانب من التعاملات في يناير 20.52%، والعرب 9.51%، والمصريين 69.97%، فيما كان نصيب المؤسسات 25.76%، والأفراد 47.24% .

وتتبنى إدارة البورصة الحالية خطة تعتزم تنفيذها خلال فترة ولايتها تشمل تنشيط أحجام التداولات، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، وتفعيل أدوات مالية جديدة بالسوق.