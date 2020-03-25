30 مسرحية متنوعة تختار من بينها.. ضمن مبادرة «خليك بالبيت الثقافة بين إيديك»

30 مسرحية متنوعة بين الكوميديا والتراجيديا والأطفال، ومنها مسرحيات لفنانين كبار، منهم محمد منير وصلاح السعدني وحسين فهمي

«خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك» هي مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة لبثّ مجموعة من المسرحيات والحفلات الغنائية والموسيقى العربية والباليه وغيرها من الفنون التي تنتجها الوزارة.

ومن الجهات التي تشترك ضمن هذه المبادرة، البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة، وتقرر نشر العديد من المسرحيات المهمة فى تاريخ المسرح المصري التي أنتجتها فِرق البيت الفني، خلال السنوات الماضية.

أوضح إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، أن البيت الفنى في إطار مبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك»، التى أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يشارك بـ30 عرضًا مسرحيًّا ضمن المبادرة يتضمن مجموعة من روائع المسرح المصري في تاريخه الحديث، لتكون بين أيدي المواطنين على قناة وزارة الثقافة المصرية على موقع يوتيوب بالمجان.

وأشار مختار إلى أن هذه المسرحيات تم تصويرها والاحتفاظ بها ضمن تراث المسرح المصري الموجود بـ«المركز القومي للمسرح»، وهي الجهة التى تعاونت مع إدارة البيت الفني للمسرح لتقديم هذه المسرحيات “أون لاين”.

مسرحيات متنوعة بين النجوم والشباب والمنتجة حديثًا

وأضاف مختار أن العروض المشاركة بمبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك» تتنوع بين عروض لكبار النجوم، منها «الملك هو الملك»، «أهلًا يا بكوات»، «الإسكافي ملكًا»، «أولاد الغضب والحب»، «رجل القلعة».. وغيرها.

كما تتضمن المسرحيات عروضًا لشباب فناني البيت الفني للمسرح التي قدّمت فى سنوات ماضية، ومنها «شيزلونج»، و«السيرة الهلامية».

وأيضًا تتضمن العروض المشارِكة بمبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك» إنتاج البيت الفني للمسرح خلال سنوات قليلة، منها «الساعة الأخيرة»، «أنا كارمن»، «كوميديا البؤساء»، «شباك مكسور»، «الثامنة مساء»، «ترنيمة الفلاح الفصيح»، وغيرها.

مسرحيات للأطفال ومسرح العرائس

بالإضافة إلى عروض الأطفال والعرائس، منها «عبور وانتصار»، «القطط»، «محطة مصر»، وهي عروض حققت نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا وقت عرضها، وأيضًا بمشاركة عرض “أوبرا بنت عربي”، وهو عرض دمج بين الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة والفنانين الطبيعيين.

يُذكر أن جميع أنشطة البيت الفني للمسرح متوقفة تمامًا بالمسارح، في إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدّ، وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بالحد من التجمعات نهائيًّا وحتى إشعار آخر.