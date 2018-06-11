30 فيلما في المسابقة الرسمية لمهرجان وهران الدولي

أحمد حمديأعلنت محافظة مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي أن لجنة المشاهدة انتهت من تقييم الأفلام التي وصلت للمهرجان وبلغ عددها 360 فيلما.وتم اختيار القوائم، حيث تتكون كل قائمة من 10 أفلام والتي تخص المسابقات الثلاث وهي مسابقة الأفلام الرواية الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية ومسابقة الأفلام الرو

أحمد حمدي

أعلنت محافظة مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي أن لجنة المشاهدة انتهت من تقييم الأفلام التي وصلت للمهرجان وبلغ عددها 360 فيلما.

وتم اختيار القوائم، حيث تتكون كل قائمة من 10 أفلام والتي تخص المسابقات الثلاث وهي مسابقة الأفلام الرواية الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمجموع 30 فيلما في المسابقات الرسمية، وسيتم الإعلان عن الأفلام في الندوة الصحفية يوم 18 يوليو القادم، وسيتم الإعلان عن الأفلام في الندوة الصحفية يوم 18 يوليو

وتقوم إدارة المهرجان حاليا بوضع قوائم ضيوف الشرف تضمن أسماء جزائرية وعربية مهمة، مع ضبط قوائم لجان التحكيم المشكلة من كبار صناع السينما العربية والعالمية، مع مراعاة التوازن العربي في عملية انتقاء قوائم اللجان.

وكشفت إدارة المهرجان، عن أن الدورة الـ11 ترفع شعار “العيش معا بسلام”.

وكانت إدارة مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي قد فتحت باب التسجيل لصناع السينما العربية عبر موقع المهرجانwww.oranfestival.com

وأغلق باب التسجيل للمشاركة في المهرجان في 15 مايو الماضي، حيث تم عرض الأفلام على لجنة المشاهدة لاختيار القائمة النهائية للأفلام التي ستشارك في المسبقة الرسمية للطبعة الـ11 من المهرجان، وتشكلت لجنة المشاهدة من نقاد وصناع السينما الجزائرية.