30 شركة سمسرة تحقق نسبا صفرية بتعاملات المؤسسات في البورصة المصرية الشهر الماضي

سجلت حوالي 30 شركة سمسرة نسبًا صفرية على صعيد تعاملات المؤسسات في البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي، فيما آلت النسبة الأكبر لصالح “بلتون لتداول الأوراق المالية” .

ووفقًا للبيانات، جاءت شركة “بلتون لتداول الأوراق المالية” في صدارة ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية فيما يتعلق بتعاملات المؤسسات، بحصة سوقية 19.9% وقيمة تداول 4.1 مليار جنيه .

فيما حقق حوالي 30 شركة سمسرة، من بين قائمة الشركات نسبًا صفرية بتعاملات المؤسسات، وجاءت شركة “أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات” على رأس القائمة، إلى جانب شركتيْ “تايكون” و”ثاندر”.

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء- أولى جلسات شهر نوفمبر الحالي- على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب، وحجم تداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.53% عند 11432 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.15%، ليسجل 2254 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 0.34% عند 3286 نقطة.