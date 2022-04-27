30 شركة تشترى كراسة التأهيل المسبق للمنافسة على بناء وتشغيل 57 مدرسة لغات متميزة

كشفت مصادر مطلعة، أن 30 شركة محلية سحبت كراسة شروط مناقصة التأهيل المسبق للمنافسة على المرحلة الثانية من المشروع القومى لبناء وتشغيل 1000 مدرسة، وتصل عدد منشآت المرحلة 57 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة بين القطاعين الحكومى والخاص.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن باب سحب الكراسات سيظل مفتوحًا أمام كل الكيانات المحلية والخارجية حتى 25 مايو المقبل، تعقبها فترة تلقى العروض لتقييمها وتأهيل المناسبين، لمناقصة التنفيذ الفعلى التى ستطرح قبل نهاية العام الحالى.

ويُعد المشروع من أهم المشروعات القومية لتطوير التعليم، ويتمثل دور القطاع الخاص فى تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة المدارس لفترة تصل إلى 30 عامًا، ثم تؤول ملكيتها إلى وزارة التربية والتعليم.

وتتولى الحكومة توفير الأراضى اللازمة، وتسهيل عملية استخراج التراخيص، ومراجعة التصميمات وتوصيل المرافق، إلى جانب إشراف وزارة التربية والتعليم، على العملية التعليمية بالكامل، خاصة تحديد المناهج الدراسية المتبعة، مع إعطاء المشغل الحق فى اختيار المدرسين والإداريين وفق معايير محددة.

وأوضحت المصادر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، كانت طرحت مناقصة التأهيل المذكورة سابقًا فى عام 2021، وبلغ عدد من تقدموا 20 شركة، لكن من تم تأهيلهم فعليًا 5 كيانات فقط. وتابعت أنه خلال العام الماضى تلقت وزارة المالية طلبات من عدد كبير من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم الدخول فى المشروع، ومنحهم فرصة التأهيل للقدرة على المنافس والتنفيذ، ومن ثم أعادت «المالية»، فتح باب التأهيل المسبق بداية من مارس الماضى وحتى 25 مايو المقبل.