30 شركة تتواجد بمعرض لمستلزمات المدارس في الجيزة

بتخفيضات متوقعة تتراوح بين ١٥ و ٢٥٪، وممتد حتى نهاية الشهر الجاري في مقرها بمنطقة فيصلدعاء حسنىيفتتح اليوم الأربعاء اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، المعرض الذي تنظمه غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، والمخصص لإستقبال الموسم الدراسي ويستمر حتى نهاية

بتخفيضات متوقعة تتراوح بين ١٥ و ٢٥٪، وممتد حتى نهاية الشهر الجاري في مقرها بمنطقة فيصل



دعاء حسنى

يفتتح اليوم الأربعاء اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، المعرض الذي تنظمه غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، والمخصص لإستقبال الموسم الدراسي ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ويشارك في المعرض ٣٠ شركة متخصصة فى الأدوات المدرسية والزي المدرسي وأجهزة وإكسسوار المحمول، بتخفيضات متوقعة تتراوح بين ١٥ و ٢٥٪.

وقال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن المعرض مقام بالتزامن مع المعرض الذي تنظمه الحكومة ممثلة فى وزارتي التجارة والتموين بالتعاون الكامل مع اتحاد الغرف التجارية، بأرض المعارض تحت شعار “أهلا مدارس”.

وأضاف “هذا المعرض يؤكد حرص الغرف التجارية والقطاع الخاص على المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة التي لن تتحقق سوى بالتعاون بين الجميع سواء الحكومة أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني”.

ومن جانبه، أوضح أبو الحجاج سالم، أمين عام الغرفة، أن المعرض مقام على مساحة ٣٠٠ متر مربع بمساحات تتراواح مابين ٩ و ١٨ متر لكل شركة عارضة، موضحا أن الغرفة تتولى كافة الخدمات اللوجيستية للشركات العارضة.

وأضاف “سالم”، إن المعرض سيقام بمنطقة فيصل حتى نهاية الشهر الجاري، ومن الممكن أن تمتد فاعليات المعرض بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة حال إستمر الإقبال من الجمهور طيلة أيام المعرض، مشيرا إلى أن تخفيضات الشركات العارضة بالمعرض ستتراوح مابين ١٥ و٢٥٪.

وكان وزيرا التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية، قد افتتحا أول أمس معرض “أهلا مدارس” والذى تنظمه الوزارتين بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وذلك خلال الفترة من 18 وحتى 22 سبتمبر الجارى بقاعة الصندوق الإجتماعى بأرض المعارض.

