سيــارات

30 سيارة يمكن اقتناؤها بـ 400-500 ألف جنيه

أحمد شوقي:تصدرت السيارة سوبارو XV قائمة 30 طرازًا جديدًا تتراوح أسعارهم بين 400 و500 الف جنيه؛ بسعر يبدأ من 400 وحتى 490 ألف جنيه. وتبعتها نيسان قاشقاي بسعر بين 400 و420 ألأف جنيه؛ ثم جيب رينجيد 2016 و2017 بسعر من 405 وحتى 490 ألف جنيه.وتحسم أسعار السيارات  غالبية القرارات الشرائية بس
2:10 ص, الأربعاء, 7 يونيو 17 2:10 ص, الأربعاء, 7 يونيو 17

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أحمد شوقي:

تصدرت السيارة سوبارو XV قائمة 30 طرازًا جديدًا تتراوح أسعارهم بين 400 و500 الف جنيه؛ بسعر يبدأ من 400 وحتى 490 ألف جنيه. وتبعتها نيسان قاشقاي بسعر بين 400 و420 ألأف جنيه؛ ثم جيب رينجيد 2016 و2017 بسعر من 405 وحتى 490 ألف جنيه.

وتحسم أسعار السيارات  غالبية القرارات الشرائية بسوق السيارات المصرية؛ الأمر الذي تأكد خلال الشهور القليلة الماضية؛ حيث أدت الارتفاعات الكبيرة بالأسعار إلى انكماش مبيعات السيارات بنحو 50 % خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.

وتضمنت القائمة سيارات أخرى تابعة للعديد من العلامات التجارية مثل: رينو وهيونداي وبيجو وسيات وفولكس فاجن وسيتروين وهوندا وتويوتا وسوزوكي وكيا وسكودا وألف روميو وأوبل وفورد بالإضافة إلى ميني.

ويستعرض الجدول التالي أسعار الـ 30 طرازًا؛ مرتبين تصاعديًا؛ حسب أسعارهم.

مسلسل

السيارة

السعر بالألف جنيه

1

سوبارو XV

400- 490

2

نيسان قاشقاي

400- 420

3

جيب رينيجيد 2016 (3 فئات)، 2017 (فئتان)

405- 495

4

رينو كادجار (3 فئات)

410- 455

5

هيونداي كريتا (الفئة الألعى)

415

6

بيجو 3008

415- 450

7

رينو ميجان (فئتان)

424- 466

8

بيجو 5008

425- 450

9

سوزوكي فيتارا

430

10

فولكس فاجن جيتا

430

11

كيا سول (هاي لاين)

430

12

سيتروين C4 بيكاسو

440

13

سكودا أوكتافياBASIC

440

14

تويوتا كورولا (هاي لاين)

445

15

ألفا روميو ميتو (الرياضية)

445

16

فولكس فاجن جولف (فئتان)

449- 499

17

أوبل إنسيجنيا (فئتنان)

450- 490

18

كيا كارينز (فئتان)

455- 485

19

تويوتا أوريس (هاي لاين)

460

20

فورد سي ماكس (فئتان)

460- 490

21

بيجو 508 (فئتان)

465- 490

22

ميني كوبر BASELINE

465

23

سيتروين C5

470

24

سيات اتيكا STYLE

470

25

كيا سبورتاج (فئتان)

470- 490

26

فيات 500X (LOUNGE

475

27

تويوتا C-HR (أوتوماتيك الفئة الأولى)

485

28

هوندا سيفيك

498

29

سيتروين C4 جراند بيكاسو

500

30

سيتروين DS4

500

قائمة بأسعار 30 طرازا تتراوح أسعارها بين 400 و500 ألف جنيه مرتبة تصاعديًا.

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