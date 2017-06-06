30 سيارة يمكن اقتناؤها بـ 400-500 ألف جنيه

أحمد شوقي:تصدرت السيارة سوبارو XV قائمة 30 طرازًا جديدًا تتراوح أسعارهم بين 400 و500 الف جنيه؛ بسعر يبدأ من 400 وحتى 490 ألف جنيه. وتبعتها نيسان قاشقاي بسعر بين 400 و420 ألأف جنيه؛ ثم جيب رينجيد 2016 و2017 بسعر من 405 وحتى 490 ألف جنيه.وتحسم أسعار السيارات غالبية القرارات الشرائية بس

أحمد شوقي: تصدرت السيارة سوبارو XV قائمة 30 طرازًا جديدًا تتراوح أسعارهم بين 400 و500 الف جنيه؛ بسعر يبدأ من 400 وحتى 490 ألف جنيه. وتبعتها نيسان قاشقاي بسعر بين 400 و420 ألأف جنيه؛ ثم جيب رينجيد 2016 و2017 بسعر من 405 وحتى 490 ألف جنيه.

وتحسم أسعار السيارات غالبية القرارات الشرائية بسوق السيارات المصرية؛ الأمر الذي تأكد خلال الشهور القليلة الماضية؛ حيث أدت الارتفاعات الكبيرة بالأسعار إلى انكماش مبيعات السيارات بنحو 50 % خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.

وتضمنت القائمة سيارات أخرى تابعة للعديد من العلامات التجارية مثل: رينو وهيونداي وبيجو وسيات وفولكس فاجن وسيتروين وهوندا وتويوتا وسوزوكي وكيا وسكودا وألف روميو وأوبل وفورد بالإضافة إلى ميني.

ويستعرض الجدول التالي أسعار الـ 30 طرازًا؛ مرتبين تصاعديًا؛ حسب أسعارهم.