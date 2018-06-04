30 سيارة تتراوح أسعارها بين 300 و350 ألف جنيه.. تعرف عليها

أحمد شوقي
مسلسل
السيارة
الفئة
السعر بالألف جنيه
1
بيجو 301
1.6 A/T Allure
300
2
تويوتا كورولا
1.6 M/T
300
1.6 A/T
317
3
سوزوكي إرتيجا
1.4 A/T F/O
300
4
كيا سيراتو
1.6 A/T LX
300
1.6 A/T EX
330
1.6 A/T EX Plus
335
5
ميتسوبيشي لانسر
1.6 A/T F/O
304.9
1.6 A/T H/L
309.9
1.6 A/T Sport
315
1.6 A/T T/L
326.9
6
سوزوكي بالينو
1.6 A/T F/O
306
7
بروتون اسكروا
1.6 A/T
309.9
1.6 A/T F/O
339.9
8
هايما S5
1.5 A/T T/L
310
9
هيونداي النترا
1.6 A/T GL AD
310.9
1.6 A/T GL SR AD
316.9
1.6 A/T GL DAB ABS AD
341
10
شيفروليه كروز
1.6 A/T Base
314
1.6 A/T H/L
339
11
سكودا فابيا
1.2 A/T Ambition
315
12
جيلي إيمجراند X7
1.3 A/T Turbo
315
13
هيونداي I30
1.6 A/T GL H/B
317.5
1.6 A/T GL CW
336.5
1.6 A/T GLS HB
343.5
14
تويوتا ياريس
1.5 A/T F/O H/B
318
15
كيا ريو
1.4 A/T LX FL
318
1.4 HB A/T FL
319
1.4 A/T EX FL
328
1.4 HB EX SRF FL
329
1.4 HB F/O H/L FL
349
16
رينو داستر
1.6 A/T New Shape
320
1.6 A/T F/O New Shape
336
17
سوزوكي SX4
1.6 A/T
325
18
سانج يونج تيفولي
1.6 A/T Comfort
325
1.6 A/T XLV Comfort
335
19
رينو كابتشر
1.6 A/T
330
20
أوبل كورسا
1.4 A/T Enjoy
330
21
رينو ميجان
1.6 A/T Sedan
333
22
سيات أبيزا
1.6 A/T H/B FR
334
23
سيات توليدو
1.6 A/T Style
335
24
بيجو 208
1.6 A/T
335
25
فيات تيبو
1.6 A/T F/O Sedan
335
1.6 A/T H/B
339.9
26
بريليانس V5
1.6 F/O A/T New Shape
339.9
27
أوبل أسترا
1.6 A/T H/L
343
28
مازدا 3
1.6 A/T Luxury Sedan
345.9
29
بيجو 2008
1.6 A/T Turbo Active
347
30
أوبل آدم
1.4 A/T
349