سيــارات

30 سيارة تتراوح أسعارها بين 300 و350 ألف جنيه.. تعرف عليها

أحمد شوقي مسلسل السيارة الفئة السعر بالألف جنيه 1
8:11 م, الأثنين, 4 يونيو 18 8:11 م, الأثنين, 4 يونيو 18

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أحمد شوقي

مسلسل

السيارة

الفئة

السعر بالألف جنيه

1

بيجو 301

1.6 A/T Allure

300

2

تويوتا كورولا

1.6 M/T

300

1.6 A/T

317

3

سوزوكي إرتيجا

1.4 A/T F/O

300

4

كيا سيراتو

1.6 A/T LX

300

1.6 A/T EX

330

1.6 A/T EX Plus

335

5

ميتسوبيشي لانسر

1.6 A/T F/O

304.9

1.6 A/T H/L

309.9

1.6 A/T Sport

315

1.6 A/T T/L

326.9

6

سوزوكي بالينو

1.6 A/T F/O

306

7

بروتون اسكروا

1.6 A/T

309.9

1.6 A/T F/O

339.9

8

هايما S5

1.5 A/T T/L

310

9

هيونداي النترا

1.6 A/T GL AD

310.9

1.6 A/T GL SR AD

316.9

1.6 A/T GL DAB ABS AD

341

10

شيفروليه كروز

1.6 A/T Base

314

1.6 A/T H/L

339

11

سكودا فابيا

1.2 A/T Ambition

315

12

جيلي إيمجراند X7

1.3 A/T Turbo

315

13

هيونداي I30

1.6 A/T GL H/B

317.5

1.6 A/T GL CW

336.5

1.6 A/T GLS HB

343.5

14

تويوتا ياريس

1.5 A/T F/O H/B

318

15

كيا ريو

1.4 A/T LX FL

318

1.4 HB A/T FL

319

1.4 A/T EX FL

328

1.4 HB EX SRF FL

329

1.4 HB F/O H/L FL

349

16

رينو داستر

1.6 A/T New Shape

320

1.6 A/T F/O New Shape

336

17

سوزوكي SX4

1.6 A/T

325

18

سانج يونج تيفولي

1.6 A/T Comfort

325

1.6 A/T XLV Comfort

335

19

رينو كابتشر

1.6 A/T

330

20

أوبل كورسا

1.4 A/T Enjoy

330

21

رينو ميجان

1.6 A/T Sedan

333

22

سيات أبيزا

1.6 A/T H/B FR

334

23

سيات توليدو

1.6 A/T Style

335

24

بيجو 208

1.6 A/T

335

25

فيات تيبو

1.6 A/T F/O Sedan

335

1.6 A/T H/B

339.9

26

بريليانس V5

1.6 F/O A/T New Shape

339.9

27

أوبل أسترا

1.6 A/T H/L

343

28

مازدا 3

1.6 A/T Luxury Sedan

345.9

29

بيجو 2008

1.6 A/T Turbo Active

347

30

أوبل آدم

1.4 A/T

349

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