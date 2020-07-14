30 سيارة إطفاء و6 خزانات لإخماد حريق طريق الإسماعيلية.. وانتقال القيادات الأمنية (صور)

انتقل اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، منذ قليل، إلى موقع حريق طريق الإسماعيلية الناتج عن كسر خط المازوت وتسريب مواد بترولية بمنطقة الهايكستيب بطريق الإسماعيلية الصحراوي.

محاولات السيطرة على الحريق

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بـ 30 سيارة إطفاء 6 خزانات مياه إستراتيجية للسيطرة على النيران.

ويحاصر رجال الإطفاء الحريق من كافة الاتجاهات، مع اقتراب عمليات السيطرة عليه.

المصابين من حريق طريق الإسماعيلية

وأسفر حادث حريق طريق الإسماعيلية عن إصابة 7 أشخاص حتى الآن، بعد كسر الماسورة وتسرب المواد البترولية.

وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين، بالابتعاد عن موقع الحريق لحين انتهاء عمليات السيطرة عليه.

وطالبت من قائدي السيارات الإبتعاد تمامًا نظرًا لتصاعد ألسنة اللهب والأدخنة.

وتسبب الحريق الذي نشب في خط مازوت بمنطقة الهايكستيب بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، في احتراق سيارات ملاكي، كانت متواجدة أعلى الطريق وقت الحادث.

غلق الطرق المؤدية

وقرر رجال المرور غلق جميع الطرق المؤدية لطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي لحين السيطرة على الحريق، بعدما تسبب في كثافات مرورية.

وتصاعدت الأدخنة بسبب الحريق على الطريق ما أدى لضبابية الرؤية.

ومن الطرق المقرر إغلاقها نفق سعد الدين الشاذلى، والطريق الدائري من نفق السلام والشوارع المؤدية إليه.

كان حريق نشب بخط المازوت بسبب كسر به أدى لتسرب المواد البترولية بطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي أمام منطقة الهايكستيب، اليوم الثلاثاء، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة عليه.

بلاغ الحادث

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية بمنطقة الهايكستيب، عن نشوب حريق بخط مازوت.

ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء و3 خزانات مياه إستراتيجية إضافية للسيطرة على النيران.

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحريق للمعرفة ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه.

رئيس الوزراء يتابع حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من أسوان، حيث يقوم اليوم بجولة في المحافظة الحريق الذى نشب بطريق الإسماعيلية الصحراوى، فى اتصالات مع وزير البترول ومحافظ القاهرة.