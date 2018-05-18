30 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة، 30 سفينة .

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 6 سفن، وموجود على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينة .

من ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين .

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ويتواجد على الأرصفة سفينة .

وجار تسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.