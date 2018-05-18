30 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازي: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة، 30 سفينة . من ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين . كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ويتواجد على الأرصفة سفينة . وجار تسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 6 سفن، وموجود على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينة .
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة، 30 سفينة .
من ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين .
كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ويتواجد على الأرصفة سفينة .
وجار تسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.