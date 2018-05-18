نقل وملاحة

30 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازي: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة،  30 سفينة . فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 6 سفن، وموجود على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينة .من ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعي
1:33 م, الجمعة, 18 مايو 18 1:33 م, الجمعة, 18 مايو 18

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أمانى العزازي: 

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة،  30 سفينة .
فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 6 سفن، وموجود على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينة .

من ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين .

كما سجل الميناء  دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ويتواجد على الأرصفة سفينة .    

وجار تسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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