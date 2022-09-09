30 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 30 سفينة خلال عمليات التدوال فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.

ومن ناحية أخري يغادر اليخت السياحى “إكسبلورر” الذى يرفع علم جزر المارشال، قادم من إيطاليا وعلى متنه 16 سائحا وسائحة من جنسيات مختلفة، الميناء السياحي غرب بورسعيد اليوم الجمعة عقب عودة رحلة السياح من القاهرة بعد زيارة المناطق الأثرية والمتاحف المختلفة، متوجها إلى “سيشل”.

وتم تصميم اليخت السياحى “إكسبلورر” وبنائه بواسطة حوض بناء السفن Explorer Loy ويبلغ طوله 62 مترا، وحمولته الكلية 1423 طنا، والذي فاز في عام إطلاقه بجائزة “أفضل تصميم 2021” التي تمنحها مهرجان كان لليخوت العالمية في سبتمبر الماضى.

ويعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزية موانئ المنطقة الاقتصادية لاستقبال هذا النوع من السفن، فضلاً عن اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لكافة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام والأنشطة السياحية بشكل خاص، في ظل الأحداث التي تشهدها منطقة شرق المتوسط والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.