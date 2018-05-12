30 حلقة للإنشاد الدينى والمبتهلين على قناة الناس فى رمضان

رحاب صبحىأكد الإعلامى عبد الفتاح مصطفى مقدم برنامج "حلى ودنك" على إذاعة 9090، أنه قرر تقديم نسخة مرئية من البرنامج تحمل نفس اسم "حلى ودنك" سوف يعرض طوال شهر رمضان على قناة "الناس".ويعتبر البرنامج بشكله الجديد الأول من نوعه والمتخصص فى ملف " الانشاد الدينى، والابتهالات، والموشحات الدينية"

رحاب صبحى

أكد الإعلامى عبد الفتاح مصطفى مقدم برنامج “حلى ودنك” على إذاعة 9090، أنه قرر تقديم نسخة مرئية من البرنامج تحمل نفس اسم “حلى ودنك” سوف يعرض طوال شهر رمضان على قناة “الناس”.

ويعتبر البرنامج بشكله الجديد الأول من نوعه والمتخصص فى ملف ” الانشاد الدينى، والابتهالات، والموشحات الدينية”، وسوف يستضيف على مدار ثلاثين حلقة طوال رمضان عددا كبيرا من فرق الانشاد والابتهالات، من الاوبرا ومراكز الابداع، والفرق السورية والمصرية، بالإضافة الى أشهر المنشدين والمبتهلين.

واضاف”مصطفى أن هذا البرنامج يعتبر أول ظهور تليفزيونى لانه، حيث انه كان يعمل دائما امام “ميكرفون الإذاعة”، كما أكد أنه سوف يستمر على القناة بعد شهر رمضان ولكن سيكون أسبوعيا وليس يوميا.