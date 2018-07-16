30 جنيهًا سعر الشراب.. «الملابس الداخلية» تضيف عبئًا جديدًا على المصريين

رئيس الغرفة: الشركات مجبرة على الزيادة.. والتفاوت يعود لقدرة كل مصنع قطونيل والإمبراطور رفعتا أسعارهما بين 5.5 و17.8% "دايس" تخالف.. وتقدم عروض ترويجية أحمد اللاهونىرفعت شركات الملابس الداخلية بينها «قطونيل» و«الإمبراطور» أسعار من





رئيس الغرفة: الشركات مجبرة على الزيادة.. والتفاوت يعود لقدرة كل مصنع





قطونيل والإمبراطور رفعتا أسعارهما بين 5.5 و17.8%





“دايس” تخالف.. وتقدم عروض ترويجية





أحمد اللاهونى

رفعت شركات الملابس الداخلية بينها «قطونيل» و«الإمبراطور» أسعار منتجاتها الأسبوع الماضى بنسب تتراوح بين 5.5 و%17.8 على خلفية رفع الحكومة تعريفة الكهرباء والمنتجات البترولية.

ووفقًا لجولة قامت بها «المال» على بعض فروع الشركتين، رفعت «قطونيل» أسعار «البوكسر» بنحو 5 إلى 8 جنيهات، ليسجل «العادى» 45 جنيهًا مقابل 40 جنيه، و«بوكسر ديزين» 53 جنيهًا بدلا من 45 بنسبة زيادة %17.8.

وارتفع التضخم السنوى للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام ليصل إلى %14.4 فى شهر يونيو، مقابل %11.6 فى مايو، ليعكس الزيادات الأخيرة فى أسعار الطاقة وما تلا ذلك من زيادات فى أسعار السلع والخدمات.

وأعلنت الحكومة زيادة أسعار الكهرباء منتصف الشهر الماضى، بنسب تتراوح بين 26 و%35، والمازوت إلى 3500 جنيه للطن، مقابل 2100 جنيه، ولتر بنزين 92 إلى 6.75 جنيه بدلاً من 5 جنيهات، وبنزين 80 إلى 5.5 جنيه بدلاً من 3.85 جنيه، ولتر السولار إلى 5.5 جنيه، مقارنة بنحو3.85 جنيه.

وكشفت جولة «المال» أن شركات الملابس الداخلية رفعت أسعار «فانلة استرتش» بنحو%9.3 لتسجل 59 جنيهًا بدلا من 54 و«المضلع» بنحو%10.4 لتسجل 53 جنيهًا بدلا من 48، وطالت الزيادات أسعار «الجوارب» لتتراوح بين 20 و33 جنيها بدلا من 18 و30 جنيها.

وتستحوذ قطونيل على حصة تصل إلى %50 من سوق الملابس الداخلية فى مصر.

ولجأت شركة الإمبراطور أيضًا إلى رفع الأسعار بنحو2 إلى 5 جنيهات فى جميع منتجاتها، وشملت الزيادة «البوكسر» ليسجل 55 جنيهًا مقابل 50، وصعدت الفانلة إلى 56 جنيهًا بدلا من 50، وتراوحت أسعار الجوارب بين 20 و30 جنيهًا مقابل 18 و27 جنيهًا بنسبة زيادة %11.1.

وقال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الشركات مجبرة على رفع الأسعار بعد صعود تعريفة الطاقة، خوفًا من شبح الخسائر والتعثر، مشيرًا إلى وجود تفاوت فى نسبة الزيادة من منتج لآخر ومن شركة لأخرى، وعزا ذلك إلى مدى قدرة تلك المصانع على تحمل الارتفاع فى تكاليف الإنتاج.

وأضاف، فى تصريحات لـ«المال«، أن متوسط الزيادة المفترض تطبيقها بعد الصعود الأخير فى الطاقة والمياه هو%20، وهناك بعض الشركات امتصت جزءا من هذه الزيادة بنسبة تتراوح بين 3 و%5 وجزء آخر طبقها كاملة، لعدم قدرته على تحملها.



فيما أقدمت شركة “دايس” للملابس الداخلية على تقديم عروض ترويجية على جميع منتجاتها، بخلاف قطونيل والإمبراطوار.

وتضمنت العروض وفقًا لجولة قامت بها “المال” على عدد من محال الشركة بيع “3 فانلة حمالة” بسعر 80 جنيهًا، و3 بوكسر بسعر 90 جنيهًا، 3 فانلة نص كوم بـ 100 جنيه، و3 شورت أبيض بـ 100 جنيه، و3 سليب رجالى بـ 75 جنيهًا ، و3 شراب أنكل بـ 41 جنيهًا.