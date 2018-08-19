30 جنيهًا تكلفة الاستعلام الائتمانى لعملاء الشراء الهامشى

أحمد الدسوقى وشريف عمر:حددت الهيئة العامة للرقابة المالية مع شركة آى سكور تكلفة الاستعلام الائتمانى عن عميل الشراء الهامشى بقيمة 30 جنيهًا كحد أقصى تتحملها شركة السمسرة.واتفقت هيئة الرقابة مع شركة المصرية للاستعلام الائتمانى - آى سكور مؤخرًا على تولى الأخيرة عمليات الاستعلام الائتمانى عن عملاء ا

أحمد الدسوقى وشريف عمر:

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية مع شركة آى سكور تكلفة الاستعلام الائتمانى عن عميل الشراء الهامشى بقيمة 30 جنيهًا كحد أقصى تتحملها شركة السمسرة.

واتفقت هيئة الرقابة مع شركة المصرية للاستعلام الائتمانى – آى سكور مؤخرًا على تولى الأخيرة عمليات الاستعلام الائتمانى عن عملاء الشراء بالهامش فى البورصة.

وقال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الأخيرة تسعى حاليًا لإجراء مزيد من الضوابط لحماية متعاملى سوق المال، بدأتها بإلزام شركات السمسرة بالاستعلام الائتمانى عن العملاء الجدد الراغبين فى الاستفادة من آلية الشراء الهامشى، مقابل 30 جنيها كحد أقصى، تسددها الشركة.

ويقوم نظام الشراء بالهامش على اقتراض العميل من شركة السمسرة، لشراء أسهم، وفقًا لعدة اشتراطات، تستهدف ضمان توافر ملاءة مالية بالشركة، وزيادة القوة الشرائية للمستثمر.

وأوضح النشار، فى تصريحات خاصة لـ«المال«، أن الاستعلام الائتمانى المزمع سيتم تطبيقه على المستثمرين الأفراد أو المؤسسات، لافتًا إلى أن آى سكور ستتولى البحث عن السجل الائتمانى للعميل والوقوف على ما إذا كان قد تعثر مالياً من قبل، أو تخلف عن سداد أقساط بنكية، وعند صدور تقرير جيد للعميل محل الاستعلام تتم الموافقة على عقد الشراء الهامشى مع شركة السمسرة.

وأكد أن التعديلات الأخيرة ستطبق فقط على العملاء الجدد الراغبين فى الاستفادة من آلية الشراء الهامشى، فيما سيتم انتظار الحاليين لحين انتهاء عقودهم السنوية مع شركات السمسرة، وعند تجديدها يتم إلزامهم بالإجراءات والتعديلات الأخيرة، موضحًا أنه سيتم منع العملاء من الاستفادة بآلية الشراء الهامشى على أى حسابات تم تأسيسها بأسماء أولادهم القصر.

وتطرق إلى أن الهيئة تدرس إلزام عملاء الشراء الهامشى بالتعاقد مع شركات التأمين، لتغطية عملياتهم بالبورصة، وذلك تخوفا من أى أزمات قد تظهر نتيجة وفاة المتعامل أو تعثره مالياً، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الآلية بعد عيد الأضحى المبارك.

فى سياق متصل، توقع محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور»، انضمام جميع كيانات السمسرة لقاعدة عملاء الشركة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى انتظار موافقة هيئة الرقابة المالية لإتاحة الاستعلام عن عملاء الشراء الهامشى.

وعن التسعير لدى آى سكور، قال إن استعلام البنك عن العميل الواحد يتكلف 30 جنيهًا، تنخفض إلى 25 فى حالة الاستعلام عن أكثر من عميل فى وقت واحد، فى حين تبلغ 5 جنيهات عند الاستعلام لشركات التمويل متناهى الصغر، وجنيه واحد لجمعيات التمويل متناهى الصغر.

وأكد كفافى أن الشركة رفعت تسعير الاستعلام لديها خلال العام الماضى بعد 6 سنوات من ثبات الأسعار.

وتضم قاعدة عملاء «آى سكور» حالياً 14.6 مليون عميل فرد، و280 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، بحجم تسهيلات ائتمانية 263 مليار جنيه للعملاء، من بطاقات وقروض شخصية، و104 مليارات للكيانات، وفقا لتصريحات سابقة أدلى بها كفافى.