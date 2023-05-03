30 جنيها إرتفاعا في أسعار اللحوم السودانية بالمجمعات الاستهلاكية

شهدت أسعار اللحوم السودانية ارتفاع بنحو 30 جنيها بداية من مايو الجاري في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقالت مصادر مسئولة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين للمال ان سعر كيلو اللحوم السودانية حالياً بالمجمعات الاستهلاكية يبلغ 195 جنيها بدلا من 165 جنيها للكيلو الواحد.

وتعد الزيادة الحالية هي الثانية خلال العام الجاري حيث ارتفع سعر كيلو اللحوم السودانية من 135 جنيها الي 165 جنيها في مارس الماضي.

وكان الدكتور الدكتور علي المصيلحي أعلن بداية الأسبوع الجاري في مؤتمر صحفي ان الوزارة تمتلك 5 آلاف رأس ماشية سودانية حية حاليا.

وقال المصيلحي أنه مع الظروف الحالية والحرب في الخرطوم يتم بحث الصعوبات التي قد تواجه عمليات التوريد من السودان، حيث سيتم عقد اجتماع مع ممثلي الجانب السوداني.

وأضاف المصيلحي أنه جاري دراسة استيراد اللحوم من تشاد والصومال لتنويع مصادر استيراد اللحوم، ولتعويض أي نقص توريد المنتج من أي مصدر أخر، إلا أن السودان ستظل المصدر الأول لتوريد اللحوم بالنسبة لمصر.

يشار الي أنه يتم استيراد اللحوم السودانية من خلال عقد تم توقيعه بين وزارة التموين والتجارة الداخلية و شركة اتجاهات السودانية لتوفير اللحوم الطازجة لمدة عامين بدءا من أول يناير 2022 وحتي يناير 2024.