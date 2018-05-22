30 % تراجعًا بمبيعات الياميش فى أسواق الإسكندرية

معتز محمود قال عبد العال عبد القوى اليمنى، عضو شعبة الحبوب والغلال بغرفة تجارة الإسكندرية، إن حركة بيع الياميش والسلع الخاصة بشهر رمضان شهدت تراجعًا مقارنة بالعام الماضى بنسبة تصل لنحو 30%. وأضاف، لـ"المال" أن حركة البيع تدور فى حدود الـ70% مما كانت عليه العام الماضى، لاف

معتز محمود

قال عبد العال عبد القوى اليمنى، عضو شعبة الحبوب والغلال بغرفة تجارة الإسكندرية، إن حركة بيع الياميش والسلع الخاصة بشهر رمضان شهدت تراجعًا مقارنة بالعام الماضى بنسبة تصل لنحو 30%.

وأضاف، لـ”المال” أن حركة البيع تدور فى حدود الـ70% مما كانت عليه العام الماضى، لافتًا إلى أنه تم طرح سلع شهر رمضان مبكرًا عن موعدها بنحو شهر لتبدأ فى شهر رجب بدلًا من شهر شعبان كما كان يحدث كل عام.

وأوضح أن السبب فى هذا خوف بعض التجار من الموسم هذا العام ولجوءهم لعرض المنتجات مبكرًا؛ أملًا فى تحريك السوق وبيع الكميات التى لديهم.

ولفت عضو شعبة الحبوب والغلال بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن كميات البضائع التى تم تداولها فى الأسواق هذا العام أقل من المستويات التى كان يتم تداولها، ما أدى إلى نفاد كميات كبيرة منها.

وأرجع اليمنى قلة المعروض من السلع إلى عزوف بعض التجار عن الاستيراد أو تخفيض البعض للكميات التى يتم استيرادها نظرًا لارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن أسعار الزبيب شهدت ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام ليصل سعر الزبيب الإيرانى إلى 80 جنيهًا للكيلو وبدلًا من 450 جنيهًا العام الماضى، فى حين وصل سعر الزبيب المصرى إلى 600 جنيه والذى كان يتراوح سعره بين 280 و350 جنيهًا.

وذكر أن سعر حاوية الزبيب قد يتعدى المليون جنيه، ما يمثل مخاطرة كبيرة فى ظل تراجع البيع وعدم جدوى الربح.

ونوه بثبات أسعار البلح عند مستويات السنة الماضية ليتراوح سعره من 7 جنيهات وحتى 15 جنيهًا للكيلو، لافتًا إلى أن أسعار المشمشية عن 60 جنيهًا للكيلو وكذلك القراصيا عند 50 جنيهًا للكيلو وهى عند مستويات أسعار العام الماضى.