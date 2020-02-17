30 تاجر محمول يؤسسون شركة لإنتاج إكسسوارات الهواتف الصينية

فتح خطوط اتصال مع أسواق بديلة للصين، مثل تايوان وكوريا والهند وسنغافورة، من أجل استيراد المواد الخام المستخدمة فى عملية التصنيع .

يدرس تحالف استثمارى مكون من 30 تاجر محمول تأسيس شركة مساهمة مصرية لإنتاج إكسسوارات الهواتف الصينية بالسوق المحلية، بعد توقف حركة الاستيراد تزامنا مع انتشار فيروس كورونا.

وقال عصام بدر الدين، صاحب محلات بدر الدين للمحمول وأحد المساهمين، إنه جار إعداد دراسات الجدوى بنشاط تصنيع إكسسوارات المحمول، ومنها الشواحن، والباوربانك، والبطاريات، والجرابات.

وكشف عن اعتزام التحالف تدشين مصنع به 3 خطوط إنتاج تحت مظلة الشركة كمرحلة أولى، ومستودع تخزين على مساحة 2000 متر مربع، وجار المفاضلة بين قطع أراض بمناطق العاشر من رمضان و6 أكتوبر اتساقا مع استراتيجية وزارة الاتصالات نحو توطين صناعة الإلكترونيات فى مصر.

وأشار إلى فتح خطوط اتصال مع أسواق بديلة للصين، مثل تايوان وكوريا والهند وسنغافورة، من أجل استيراد المواد الخام المستخدمة فى عملية التصنيع .

وتوقع «بدر الدين» ارتفاع فى أسعار الهواتف الذكية واكسسواراتها بنسبة تزيد عن 10 % حال مد الإجازة الصينية لما بعد 21 فبراير الجاري.

وبحسب مؤسسة الأبحاث التسويقية «IDC» تصدرت العلامة التجارية الكورية (سامسونج) مبيعات سوق المحمول فى مصر خلال آخر 11 شهرا من 2019، بحصة سوقية بلغت %32.3 مقارنة مع %29.4 خلال الفترة نفسها من 2018، تلتها شركة أوبو الصينية بنحو %22.4 مقابل %17.7 خلال فترة المقارنة .

وجاءت هواوى الصينية فى المركز الثالث بحصة بلغت %17.5 مقارنة مع %23.1 فى الفترة ذاتها من 2018، بنسبة تراجع %5.6.

كان «بدر الدين» قال فى تصريحات سابقة لـ «المال»، إن أسعار قطع غيار الهواتف المحمولة وإكسسواراتها ارتفعت مؤخراً بالسوق المحلية بسبب فيروس كورونا بنسبة تراوحت بين 100 و%150 بالتزامن مع وقف عمليات الاستيراد من الصين.