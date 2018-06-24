30 % ارتفاعاً فى قطع غيار أتوبيسات الركاب

مدحت إسماعيل توقع أصحاب شركات النقل الجماعى، حدوث قفزة فى أسعار قطع الغيار ومستلزمات العمل، خلال الأيام المقبلة، نتيجة لرفع أسعار المحروقات بداية الأسبوع الماضى، ما ينعكس على أرباحها وإيراداتها خلال الفترة المقبلة.قال مصدر حكومى بهيئة النقل العام، إنها بدأت منتصف الأسبوع الماضى فى عمل دراسة

مدحت إسماعيل



توقع أصحاب شركات النقل الجماعى، حدوث قفزة فى أسعار قطع الغيار ومستلزمات العمل، خلال الأيام المقبلة، نتيجة لرفع أسعار المحروقات بداية الأسبوع الماضى، ما ينعكس على أرباحها وإيراداتها خلال الفترة المقبلة.

قال مصدر حكومى بهيئة النقل العام، إنها بدأت منتصف الأسبوع الماضى فى عمل دراسة تفصيلية لتعديل خطتها الاستثمارية المتضمنة شراء قطع الغيار، وتحديد نسب متفاوتة فى أعمال شراء المستلزمات، بهدف حساب فارق القيمة المالية، موضحا أن التقديرات المبدئية تشير إلى ارتفاع بنسب لن تقل عن %30.

وأضاف أن قرار زيادة أسعار المحروقات يرفع مدخلات الإنتاج بنسب متفاوتة، سواء المحلية أوالأجنبية، لأنها فى نهاية الأمر مرتبطة بالنقل، والتصنيع المعتمد أساسًا على السولاء والبنزين بمختلف أنواعه، مشيرًا إلى أن قيمة احتياجات الهيئة من المحروقات بعد صدور القرار تتراوح بين 13 ـ 14 مليون جنيه شهرياً، مقارنة مع 9 ـ 10 ملايين جنيه قبل قرار الزيادة.

قال طه العسيلى، رئيس شركة جرينز للنقل الجماعى، إن قطع الغيار شهدت ارتفاعاً بعد القرار مباشرة، وعلى سبيل المثال، فإن الشركة كانت متعاقدة على شراء «20 فردة كاوتش» بقيمة 7 آلاف جنيه للواحدة، وأعلنت الشركة الموردة بعد 24 ساعة من صدور قرار زيادة المحروقات أن «الفردة» زادت 1000 جنيه.

أشار إلى أن القيمة المالية للاحتياجات اليومية للشركة ارتفعت 8 آلاف جنيه بعد القرار، وطالب بوجود رقابة كافية على أسعار مستلزمات التشغيل المحلية والمستوردة.

من جانبه توقع هشام طه، الرئيس التنفيذى لشركة مواصلات مصر، العاملة فى النقل الجماعى الذكى، أن تشهد أسعار قطع الغيار ارتفاعاً بنسبة كبيرة خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنه لا يمكن التنبؤ بقيمة الزيادة بدقة، إلا بعد شهرين على الأقل.